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Тусклые румяна засияют: простой трюк вернёт косметике первозданный вид

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Румяна, как и другие косметические средства, со временем теряют яркость и насыщенность цвета. Это происходит из-за накопления масла и загрязнений на их поверхности, что мешает равномерному распределению продукта на коже. Чистота — залог безупречного нанесения макияжа и здоровья вашей кожи.

Румяна
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Румяна

Как очистить румяна?

Не используйте острые предметы или жёсткие кисти, так как они могут повредить текстуру продукта. Вместо этого попробуйте более мягкие методы.

  1. С помощью салфетки. Возьмите сухую салфетку и аккуратно протрите поверхность румян в течение нескольких минут. Даже если на салфетке не останется следов косметики, вы заметите, что румяна стали ярче и свежее. Этот способ удаляет масло и другие загрязнения, которые могут мешать нанесению продукта.
  2. С помощью клейкой ленты. Это один из самых эффективных способов очистки. Приклейте ленту к румянам в том месте, где видны загрязнения, и медленно снимите её. Повторяйте процесс, пока не добьётесь желаемого результата. Липкая сторона ленты соберёт накопившиеся загрязнения, обновив поверхность румян. Важно использовать ленту средней липкости, чтобы не повредить продукт.
  3. С помощью ваты. Распылите на румяна дезинфицирующее средство, а затем аккуратно протрите их ватным диском. Это поможет удалить жир и другие загрязнения, освежив продукт.

Почему важно очищать румяна?

Регулярная чистка румян не только улучшает их внешний вид, но и приносит пользу вашей коже:

  • Предотвращает появление угрей и раздражений. Грязные румяна могут переносить бактерии и грязь на кожу, забивая поры и вызывая высыпания.
  • Упрощает нанесение. Чистые румяна ложатся более ровно и легко, придавая коже естественный и свежий вид.
  • Продлевает срок службы продукта. Регулярная чистка предотвращает затвердевание румян и образование жирного слоя на их поверхности, позволяя им дольше сохранять свои свойства.
  • Сохраняет приятный аромат. Со временем грязные румяна могут приобрести неприятный запах. Чистка поможет вернуть им свежесть и первоначальный аромат, пишет греческое издание InStyle.

Эти простые методы можно применять не только к румянам, но и к другим порошкообразным косметическим продуктам, примерно раз в месяц. Они помогут вам всегда выглядеть безупречно и заботиться о здоровье своей кожи.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. "Косметическая краска для наведения румянца. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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