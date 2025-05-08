Используйте только в экстренных случаях: осторожно, этот шампунь — враг ваших волос

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Сухой шампунь стал настоящим спасением для тех, кто не может часто мыть голову или вынужден сокращать частоту водных процедур из-за особенностей кожи. Однако неправильное использование этого продукта может привести к нежелательным последствиям.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Многие эксперты утверждают, что приучить волосы к более редким мытью невозможно. Если кожа головы склонна к жирности, её придётся мыть чаще. Но в современном ритме жизни не всегда есть время на такие процедуры, особенно при отключении горячей воды. В таких случаях на помощь приходят сухие шампуни.

Как сухой шампунь влияет на волосы при частом использовании?

Сухой шампунь предназначен для впитывания излишков кожного жира и придания объёма у корней, создавая эффект чистоты. Однако его регулярное применение может привести к негативным последствиям.

Парикмахер и трихолог Гретхен Фризе объясняет, что основными компонентами сухих шампуней являются этанол и денатурирующий агент. Эти вещества вытягивают влагу и жир как с кожи головы, так и с волос. Кроме того, в состав таких средств часто входят крахмалы и глины, сообщает издание Huffpost.

Когда сухой шампунь полезен, а когда нет?

Сухой шампунь — это удобный способ быстро освежить волосы, когда нет возможности помыть голову. Однако его не рекомендуется использовать как постоянное решение проблемы. Трихолог Сара Халладжян подчёркивает, что сухой шампунь не заменяет обычное мытьё головы.

Чрезмерное использование сухого шампуня может привести к неприятным последствиям. Остатки средства накапливаются на коже головы, забивая волосяные фолликулы и замедляя рост волос. Это может вызвать их выпадение, ломкость и сухость.

Кроме того, сухой шампунь не полностью удаляет жир с кожи головы, оставляя на ней излишки грязи и сала. Поэтому людям с себорейным дерматитом, перхотью или сухой кожей головы лучше избегать его использования.

Альтернативные методы

В интернете можно найти совет использовать вместо сухого шампуня детскую присыпку. Однако эксперты не рекомендуют это делать. Во-первых, присыпки обычно содержат тальк, который может быть вреден при вдыхании. Во-вторых, такие средства не предназначены для кожи головы и могут накапливаться на ней быстрее.

Правильное использование сухого шампуня

Если у вас нет противопоказаний, сухой шампунь можно использовать, но не чаще 1-2 раз в неделю и только в исключительных ситуациях. Трихолог Гретхен Фризе советует применять его не более одного раза между полноценными мытьями головы, чтобы не забивать волосяные фолликулы. Лучше всего смыть шампунь в течение 36 часов после нанесения.

Также специалисты не рекомендуют использовать сухой шампунь перед сном. Если оставить его на коже головы на всю ночь, это может вызвать раздражение и сухость. Поэтому лучше смывать шампунь перед сном.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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