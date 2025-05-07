Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аллергия на кошку — но вы не хотите с ней расставаться: вот как жить вместе
Жизнь привела меня к простоте: Сати Казанова рассказала, как её прошлое повлияло на выбор мужа
Неожиданно вкусно и недорого: эти обеды в Будапеште дешевле, чем чашка кофе в аэропорту
Хотите увеличить доходы? Три привычки для финансовой независимости
Легкая и сытная запеканка из макарон с курицей и помидорами — просто и вкусно
Платить меньше, ездить больше: для кого в 2025 откроют доступ к выгодным машинам
Когда лучше делать кардио: до или после силовой тренировки?
300 световых лет до сенсации: невидимый гигант вышел из тени — теперь вся галактика под вопросом
Не выбрасывайте остатки кофе! Ваши розы и томаты будут вам благодарны за это удобрение

Вы не поверите, как одежда влияет на самооценку — психология гардероба без иллюзий

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь замечали, как по-разному чувствуете себя в спортивном костюме и в платье? Это не случайность. Одежда влияет не только на то, как нас воспринимают окружающие, но и на то, как мы ощущаем себя сами. Психология гардероба — не миф, а рабочий инструмент, с помощью которого можно укрепить уверенность, изменить поведение и даже улучшить настроение.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

Гардероб как отражение внутреннего состояния

Выбор одежды часто начинается не с шкафа, а с эмоций. Когда вы испытываете стресс, чаще тянетесь к удобным и нейтральным вещам. В моменты вдохновения — к ярким, дерзким образам. Таким образом, гардероб становится не просто внешней оболочкой, а зеркалом текущего состояния и отношения к себе.

Цвета и их влияние на психику

Цвет одежды способен активизировать или успокаивать. Например, синий ассоциируется со стабильностью, красный — с энергией и лидерством, зелёный — с гармонией. Если вы хотите ощущать себя увереннее — выбирайте оттенки, которые подчеркивают вашу индивидуальность и усиливают нужное настроение.

Фасон имеет значение

Неудачно подобранный крой может испортить даже дорогое изделие и ваше настроение. А одежда, подчеркивающая фигуру и комфортная в носке, — способ сказать себе: «Я достойна лучшего». Чем чаще вы выбираете такие вещи, тем устойчивее становится позитивное восприятие себя.

Одежда — это не просто защита от холода или способ соответствовать дресс-коду. Это инструмент самоощущения, отражения ценностей и даже коррекции настроения. Отнеситесь к гардеробу как к личной терапии — осознанно, с заботой о себе, и вы увидите, как меняется не только ваш стиль, но и внутреннее состояние.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
Экономика и бизнес
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам Аудио 
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Садоводство, цветоводство
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год Аудио 
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
7 растений, требующих минимального ухода и устойчивых к жаркому лету
Сигарета утром — ошибка, о которой большинство пожалели: вся правда
Можно ли кормить кошку кормами разных брендов? Важные советы для владельцев
ПДД бывают гибкими: ситуации, когда выезд на обочину не считается нарушением
Три незаменимых правила пауэрлифтинга: вот как достичь успеха без лишних усилий
Удивительные сорта редиса, которые стоит попробовать на своем участке
Как превратить 10 000 долларов в миллион: почему акции Nvidia — золотая жила
Быстрые кабачковые оладьи за 30 минут: идеальный рецепт для занятых хозяек
Великий поворот OpenAI: когда технология хочет больше, чем человечество готово
Джейк Холмс подал иск против бывшего гитариста групп Led Zeppelin Джимми Пейджа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.