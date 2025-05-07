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Вы едите это каждый день, но даже не подозреваете, как портится ваша кожа

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Моя семья » Красота и стиль

Здоровье и сияние кожи зависят не только от кремов и процедур, но и от того, что вы кладёте на тарелку. Питание оказывает мощное влияние на внешний вид: правильные продукты могут уменьшить воспаления, выровнять тон лица и даже замедлить старение. Давайте разберёмся, какие ингредиенты в рационе действительно работают на красоту кожи.

Пара готовит ужин
Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара готовит ужин

Антиоксиданты — защита от старения

Овощи и фрукты, богатые антиоксидантами (витамины C и E, бета-каротин), защищают кожу от свободных радикалов и преждевременного старения. Ягоды, брокколи, сладкий перец и шпинат помогают поддерживать упругость и свежий тон лица. Регулярное употребление таких продуктов придаёт коже здоровое сияние и борется с тусклым цветом.

Жирные кислоты — питание изнутри

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты поддерживают липидный барьер кожи, предотвращая сухость, шелушение и воспаления. Ищите их в жирной рыбе (лосось, скумбрия), орехах, семенах льна и авокадо. Эти продукты особенно полезны для склонной к сухости и чувствительной кожи.

Вода и продукты с высоким содержанием жидкости

Обезвоженная кожа выглядит уставшей и тусклой. Помимо питьевой воды, в рационе должны быть огурцы, арбуз, кабачки и цитрусовые — они насыщают клетки влагой и помогают коже оставаться гладкой и эластичной.

Враги красоты: сахар и трансжиры

Чрезмерное потребление сахара и переработанных жиров приводит к воспалениям и разрушению коллагена, что ускоряет появление морщин и провоцирует высыпания. Минимизация фастфуда, сладостей и полуфабрикатов — важный шаг к чистой и молодой коже.

Сделайте питание своим союзником в борьбе за красивую кожу — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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