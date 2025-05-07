Три скрытых врага стройности, о которых молчат диетологи

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Вы следите за питанием, избегаете сахара, тренируетесь — а стрелка весов упрямо стоит на месте? Возможно, дело не в диете или тренировках, а в менее очевидных врагах стройности. Некоторые факторы работают скрытно, но способны свести на нет все ваши усилия.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Задержка воды: обманчивый вес

Организм способен накапливать жидкость из-за солёной пищи, гормональных колебаний, недостатка воды или стресса. Это может прибавлять от 1 до 3 кг без связи с жировыми отложениями. Простой способ борьбы — наладить водный режим (1,5–2 л чистой воды в день), ограничить соль и добавить лёгкие мочегонные продукты, например, огурцы или зелень.

Стресс — сигнал накапливать

При хроническом стрессе организм вырабатывает кортизол — гормон, который провоцирует накопление жира, особенно в области живота. Также стресс может усиливать тягу к сладкому и жирному. Важно вырабатывать устойчивость: дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, ограничение информационного шума и режим отдыха помогут снизить уровень кортизола.

Недосып — тормоз метаболизма

Регулярный недосып снижает чувствительность к инсулину, нарушает аппетит и обмен веществ. Исследования показывают, что сон менее 6–7 часов в сутки связан с набором веса, даже при обычном рационе. Решение простое — высыпайтесь. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, проветривайте комнату и отключайте гаджеты за 1–2 часа до сна.

Иногда путь к стройности требует внимания не только к тарелке и беговой дорожке, но и к менее очевидным вещам. Достаточный сон, внутренняя гармония и правильный водный режим способны запустить изменения, которых не удавалось достичь неделями.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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