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Четыре фасона, которые моментально скрывают живот и делают вас стройнее

Моя семья » Красота и стиль

Многим женщинам знакома ситуация, когда хочется выглядеть элегантно, но определённые зоны фигуры вызывают дискомфорт. Живот — одно из тех мест, которые чаще всего хочется немного скорректировать. К счастью, мода давно предлагает практичные и стильные решения. Главное — знать, какие фасоны работают на вас, а не против.

Тонкая талия
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Тонкая талия

Завышенная талия — ваш лучший союзник

Платья, юбки и брюки с завышенной талией визуально вытягивают силуэт и убирают акцент с живота. Они создают красивую линию талии и делают образ более женственным. Особенно эффектно смотрятся такие фасоны в сочетании с мягкими тканями, драпировками и лёгкими поясами.

Платья с запахом и V-образным вырезом

Платья с запахом — это настоящая находка. Они формируют талию, подчёркивают грудь и маскируют зону живота. V-образный вырез вытягивает шею и делает силуэт легче. Выбирайте модели из струящихся тканей, которые не облегают живот, а мягко его прикрывают.

Свободные блузы и туники

Лёгкие блузы прямого кроя, а также туники длиной до середины бедра отлично скрывают живот. Особенно выигрышно смотрятся модели с вертикальными деталями — планками, вытачками, швами. Они создают визуальный эффект «вытягивания» фигуры, делая её стройнее.

А-силуэт и трапеция

Юбки и платья А-силуэта или трапециевидные фасоны — отличные помощники для тех, кто хочет скрыть живот и визуально сузить бёдра. Они подчёркивают грудь и отвлекают внимание от нижней части живота.

Изящный образ — это не только вопрос фигуры, но и грамотного выбора одежды. Отдавая предпочтение правильным фасонам вы сможете чувствовать себя уверенно и комфортно. 

Уточнения

Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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