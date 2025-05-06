Лето без потёкшей туши и блеска: макияж, который переживёт даже пляж

Лето — враг макияжа: высокая температура, влажность и солнце могут свести на нет даже самый аккуратный образ. Пот, себум и жара буквально "стирают" косметику с лица. Но стойкий макияж летом возможен — главное, знать, какие продукты выбирать и как их наносить. Делимся проверенными секретами.
Без правильно подобранной базы под макияж не поможет ни одна стойкая тушь. Летом лучше выбирать:
Наносите базу тонким слоем, давая ей впитаться 1–2 минуты.
Летом лучше избегать тяжёлых покрытий. Визажисты рекомендуют:
Тональное средство выбирайте с матовым финишем, но не перегружайте слои — лицо должно дышать.
Финальный аккорд — фиксаторы макияжа. Они бывают разными:
Совет: носите с собой матирующие салфетки, чтобы не "перепудривать" лицо.
Следуя этим правилам, вы будете выглядеть свежо и уверенно даже в самые знойные дни.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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