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Лето без потёкшей туши и блеска: макияж, который переживёт даже пляж

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Лето — враг макияжа: высокая температура, влажность и солнце могут свести на нет даже самый аккуратный образ. Пот, себум и жара буквально "стирают" косметику с лица. Но стойкий макияж летом возможен — главное, знать, какие продукты выбирать и как их наносить. Делимся проверенными секретами.

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

База — основа всего

Без правильно подобранной базы под макияж не поможет ни одна стойкая тушь. Летом лучше выбирать:

  • Матирующие праймеры — контролируют жирный блеск
  • Базы с SPF — защищают и подготавливают кожу
  • Лёгкие силиконовые текстуры — создают сцепление с последующими слоями макияжа

Наносите базу тонким слоем, давая ей впитаться 1–2 минуты.

Летние текстуры: легче — лучше

Летом лучше избегать тяжёлых покрытий. Визажисты рекомендуют:

  1. Тинты для губ и щёк — не растекаются, держатся долго;
  2. Кушоны и BB-кремы — лёгкие, с увлажнением и стойкостью;
  3. Кремовые тени — особенно в водостойком формате.

Тональное средство выбирайте с матовым финишем, но не перегружайте слои — лицо должно дышать.

Фиксация — последний шаг

Финальный аккорд — фиксаторы макияжа. Они бывают разными:

  • Спрей-фиксаторы с матирующим эффектом — фиксируют макияж и уменьшают блеск;
  • Пудра с лёгкой текстурой — закрепляет зону Т и уменьшает жирность;
  • Термальная вода — освежает и помогает продуктам лучше сцепиться.

Совет: носите с собой матирующие салфетки, чтобы не "перепудривать" лицо.

Следуя этим правилам, вы будете выглядеть свежо и уверенно даже в самые знойные дни.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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