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Шорты и элегантность — несовместимы? Эти летние образы докажут обратное

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Шорты долгое время считались одеждой исключительно для пляжа или активного отдыха. Но современная мода разрушает стереотипы: шорты вполне могут стать частью элегантного и даже делового летнего гардероба. Главное — правильно подобрать фасон, ткань и сочетания. Ниже расскажем, как не потерять стиль даже в +30°C.

Девушка в пижаме
Фото: Designed be Freepik by https://www.freepik.com/author/lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в пижаме

Выбираем правильный фасон

Первый шаг к элегантному образу — фасон шортов. Забудьте про слишком короткие, обтягивающие модели из стрейча. Вместо них обратите внимание на:

  1. Бермуды — прямые удлинённые шорты, прикрывающие середину бедра;
  2. А-силуэт — подчёркивает талию и визуально удлиняет ноги;
  3. Высокая посадка — делает фигуру стройнее и вытягивает силуэт.

Эти модели отлично смотрятся в сочетании с классическими элементами гардероба.

Игра фактур: ткань решает

Чтобы образ не выглядел повседневно, выбирайте благородные материалы:

  • Лен — дышит и выглядит дорого;
  • Хлопок с плотной текстурой;
  • Смесовые ткани с вискозой и льном — идеальны для офисного дресс-кода летом.

Избегайте тонкого трикотажа, джинсы с потертостями и блестящих синтетических тканей.

Что надеть сверху

Для сбалансированного образа верх должен быть более закрытым или структурированным:

  • Белая рубашка oversize или заправленная внутрь
  • Лаконичный топ + удлинённый жакет
  • Лёгкий свитер с V-образным вырезом и короткие шорты — вечерний вариант
  • Комбинируйте с ремнями, стильными аксессуарами и сандалиями на небольшом каблуке

Элегантность и шорты — больше не противоположности. Секрет в правильном фасоне, качественной ткани и грамотных сочетаниях. Используйте шорты как базу для стильных летних образов — и выглядите сдержанно, женственно и уместно в любой ситуации.

Уточнения

Шо́рты — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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