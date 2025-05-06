Шорты и элегантность — несовместимы? Эти летние образы докажут обратное

Шорты долгое время считались одеждой исключительно для пляжа или активного отдыха. Но современная мода разрушает стереотипы: шорты вполне могут стать частью элегантного и даже делового летнего гардероба. Главное — правильно подобрать фасон, ткань и сочетания. Ниже расскажем, как не потерять стиль даже в +30°C.
Первый шаг к элегантному образу — фасон шортов. Забудьте про слишком короткие, обтягивающие модели из стрейча. Вместо них обратите внимание на:
Эти модели отлично смотрятся в сочетании с классическими элементами гардероба.
Чтобы образ не выглядел повседневно, выбирайте благородные материалы:
Избегайте тонкого трикотажа, джинсы с потертостями и блестящих синтетических тканей.
Для сбалансированного образа верх должен быть более закрытым или структурированным:
Элегантность и шорты — больше не противоположности. Секрет в правильном фасоне, качественной ткани и грамотных сочетаниях. Используйте шорты как базу для стильных летних образов — и выглядите сдержанно, женственно и уместно в любой ситуации.
Шо́рты — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.
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