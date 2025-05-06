Шорты и элегантность — несовместимы? Эти летние образы докажут обратное

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шорты долгое время считались одеждой исключительно для пляжа или активного отдыха. Но современная мода разрушает стереотипы: шорты вполне могут стать частью элегантного и даже делового летнего гардероба. Главное — правильно подобрать фасон, ткань и сочетания. Ниже расскажем, как не потерять стиль даже в +30°C.

Фото: Designed be Freepik by https://www.freepik.com/author/lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в пижаме

Выбираем правильный фасон

Первый шаг к элегантному образу — фасон шортов. Забудьте про слишком короткие, обтягивающие модели из стрейча. Вместо них обратите внимание на:

Бермуды — прямые удлинённые шорты, прикрывающие середину бедра; А-силуэт — подчёркивает талию и визуально удлиняет ноги; Высокая посадка — делает фигуру стройнее и вытягивает силуэт.

Эти модели отлично смотрятся в сочетании с классическими элементами гардероба.

Игра фактур: ткань решает

Чтобы образ не выглядел повседневно, выбирайте благородные материалы:

Лен — дышит и выглядит дорого;

Хлопок с плотной текстурой;

Смесовые ткани с вискозой и льном — идеальны для офисного дресс-кода летом.

Избегайте тонкого трикотажа, джинсы с потертостями и блестящих синтетических тканей.

Что надеть сверху

Для сбалансированного образа верх должен быть более закрытым или структурированным:

Белая рубашка oversize или заправленная внутрь

Лаконичный топ + удлинённый жакет

Лёгкий свитер с V-образным вырезом и короткие шорты — вечерний вариант

Комбинируйте с ремнями, стильными аксессуарами и сандалиями на небольшом каблуке

Элегантность и шорты — больше не противоположности. Секрет в правильном фасоне, качественной ткани и грамотных сочетаниях. Используйте шорты как базу для стильных летних образов — и выглядите сдержанно, женственно и уместно в любой ситуации.

Уточнения

Шо́рты — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.