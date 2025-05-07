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Как правильно убрать волосы на ночь, чтобы не запутались — комфортный способ для всех

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Если ты сталкиваешься с проблемой спутанных волос после ночного отдыха, а стандартные способы, вроде тугой косички или дульки, не помогают, есть решение, которое значительно улучшит ситуацию. Бьюти-специалисты рекомендуют собирать волосы на ночь, но что делать, если обычные способы вызывают дискомфорт или даже боль?

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Почему волосы запутываются

Во время сна волосы постоянно трутся о подушку, что может привести к их ломкости, сухости и спутанности. Если ты не спишь на шелковой наволочке, которая снижает трение, утром может ожидать неприятный сюрприз — куча запутанных прядей.

Многие рекомендуют заплетать косу или завязывать волосы в пучок, но если это вызывает неудобства или даже боль, есть другой способ, который поможет избежать утренних проблем с волосами.

Как правильно убрать волосы на ночь без резинок и тугих завязок

Если ты устала от того, что косички или дулька мешают тебе нормально спать, попробуй этот способ. Когда ложишься спать, просто собери волосы руками в легкий пучок, не используя резинки или другие аксессуары. Размести волосы в верхней части подушки, а не по всей её поверхности или под головой. Таким образом, волосы будут защищены от трения, но без напряжения на корнях.

Конечно, такая конструкция не продержится до утра, особенно если ты активно ворочаешься во сне, но это не страшно. Главное — волосы будут собраны так, чтобы их "активность" ночью была минимальной.

Преимущества этого способа

  • Нет ощущения дискомфорта, как от тугих пучков и косичек.

  • Уменьшается вероятность спутывания волос, что особенно важно для длинных или вьющихся прядей.

  • Нет риска повредить волосы резинками и аксессуарами, которые могут вызвать ломкость.

  • Этот способ подходит для всех типов волос, независимо от длины и текстуры.

Если ты хочешь снизить повреждения волос и сохранить их здоровыми, этот способ поможет тебе справиться с проблемой запутанных прядей, не жертвуя комфортом во время сна.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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