Блонд и бассейн: как нейтрализовать зеленый оттенок волос за 5 минут

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Летний отдых у бассейна может стать кошмаром для блондиок. После купания волосы могут приобрести зеленоватый оттенок, что, конечно, сильно расстраивает. Но не стоит паниковать! Мы расскажем, почему это происходит и как легко вернуть волосам их естественный цвет.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Почему волосы становятся зелеными после бассейна

Зеленый оттенок в волосах — это результат химической реакции между осветлителями и хлором в воде бассейна, а также медью, которая часто содержится в воде. Когда медь соединяется с хлором, образуется пленка, которая оседает на волосах, меняя их цвет.

Лайфхак, который помогает минимизировать последствия

Чтобы избежать зеленого оттенка, старайся не заходить в воду с сухими волосами. Влажные волосы не так подвержены воздействию хлора и меди. А если твои волосы уже "позеленели", не переживай! Есть несколько народных средств, которые помогут быстро вернуть блонду его чистоту.

3 проверенных средства от позеленевших волос

Кетчуп

Звучит странно, но кетчуп — отличное средство для борьбы с зеленым оттенком! Нанеси его на волосы как маску перед мытьем и оставь на 30 минут. Для лучшего эффекта оберни голову шапочкой для душа и полотенцем. Если нет кетчупа, можно использовать томатный сок — ополосни волосы им и оставь на 5-10 минут. Лимонный сок

Лимонный сок не только нейтрализует зеленый оттенок, но и придает волосам приятный запах. Наноси его перед мытьем, но помни, что из-за кислотности лимон может повредить волосы, если использовать средство слишком часто. Разрыхлитель для выпечки

Разрыхлитель — это средство, которое всегда есть под рукой. Смешай содержимое одного пакетика с водой, чтобы получилась кремообразная паста. Нанеси пасту на волосы и оставь на 15 минут. После этого тщательно смой и вымой голову как обычно.

Теперь ты знаешь, как легко и быстро вернуть блонду его натуральный цвет! Периодически повторяй эти процедуры, чтобы избежать позеленения в будущем.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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