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Секреты карамельного балаяжа: как придавать объем и блеск волосам

Моя семья » Красота и стиль

Думаешь, балаяж — это только для блондиках? На самом деле, эта техника окрашивания идеально подходит и для брюнеток! С помощью правильной техники балаяжа можно добавить объем темным волосам, сделать цвет более глубоким и при этом сияющим с золотистыми оттенками.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

Что такое карамельный балаяж

Карамельный балаяж — это разновидность окрашивания, которая идеально подходит для брюнеток. В отличие от блондинистых оттенков, карамельный балаяж использует теплые медные и золотистые тона, которые прекрасно смотрятся на темных волосах. Мастер будет осветлять лишь небольшие пряди, оставляя корни в природном оттенке, что позволяет избежать риска повреждения волос.

Этот стиль окрашивания стал популярным благодаря своей способности не только придавать волосам мягкие переливы, но и визуально увеличивать объем. Карамельные оттенки делают волосы яркими и живыми, будто они выгорели на солнце.

Почему карамельный балаяж идеально подходит для брюнеток

Многие брюнетки ошибочно думают, что им не подойдут такие техники окрашивания, как балаяж, но это не так. Особенно карамельный балаяж смотрится потрясающе на темных волосах, придавая им теплый, солнечный оттенок. Это окрашивание не только освежит цвет, но и придаст волосам объем, что особенно актуально для тех, кто хочет, чтобы их волосы выглядели более густыми и здоровыми.

Мастера рекомендуют этот тип окрашивания не только для брюнеток, но и для обладательниц темно-русых или каштановых волос. Такой оттенок подчеркнет медный подтон прядей и сделает цвет более живым и теплым.

Подходит ли карамельный балаяж тебе

Если у тебя теплый цветотип внешности, карамельный балаяж будет идеальным выбором. Однако если ты имеешь холодный оттенок кожи или глаз, есть вероятность, что этот цвет будет смотреться слишком ярко или искусственно.

Главный плюс карамельного балаяжа

Одним из главных преимуществ карамельного балаяжа является его способность придавать объем и текстуру волосам. Оттенки плавно переходят друг в друга, создавая эффект густых, здоровых волос, которые приятно сверкают на свету.

Уточнения

Балаяж (от фр. balayage — обдувка) — одна из техник окрашивания волос, создающая впечатление «выгоревших на солнце прядей». 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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