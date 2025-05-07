Хочешь блестящие волосы? 5 секунд холодной воды, и результат тебя удивит

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты когда-нибудь замечала волосы, которые буквально светятся, как зеркало? Конечно, видела — в рекламе шампуней. Но что если мы скажем, что для этого вовсе не обязательно покупать дорогие средства?

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Почему волосы блестят

Все дело в кутикуле — слое кератиновых чешуек, которые как черепица ложатся друг на друга. Чем плотнее эти чешуйки подогнаны, тем больше свет отражается с поверхности волос, а значит, волосы выглядят блестящими.

Секрет за 5 секунд

В душе пар и тепло приподнимают чешуйки кутикулы, что важно для увлажнения волос. Но если чешуйки не опустятся на место, полезные вещества быстро покинут волос, а блеск останется лишь мечтой. Чтобы вернуть волосы в прежнее состояние, достаточно промыть их холодной водой в течение 5 секунд в конце душа. Холодная вода "запечатает" кутикулу, и волосы станут не только блестящими, но и здоровыми.

Как говорит знаменитый парикмахер Эндрю Фицсаймонс: "Низкая температура запечатает кутикулу, а регулярные холодные ополаскивания сделают волосы сильными и блестящими".

Еще пять способов придать волосам блеск

Шампунь глубокой очистки. Используй его раз в две недели, чтобы избавиться от остатков средств для укладки, которые накапливаются в волосах. Несмываемый кондиционер. Он помогает заменить липиды, которые со временем исчезают, и возвращает волосам блеск. Шелковая наволочка. Спи на шелке или атласе — это поможет избежать трения, которое разрушает чешуйки и лишает волос блеска. Щетка с кабаньей щетиной. Она идеально распределяет натуральные масла по волосам, придавая им блеск. Глубокое увлажнение. Маски для глубокого увлажнения раз в две недели (или чаще, если волосы очень сухие) помогут сохранить волосы мягкими и блестящими. Выбирай маски с растительными маслами для лучшего эффекта.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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