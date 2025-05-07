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Тени для век, которые не осыпаются: 5 секретов, о которых ты точно не знала

3:46
Моя семья » Красота и стиль

Тени для век могут творить чудеса, если знать, как правильно их использовать. Но часто мы не раскрываем весь их потенциал, допуская мелкие ошибки. Давайте разберемся, как на самом деле правильно наносить тени и делать взгляд более выразительным.

Палетка теней
Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палетка теней

1. Выровняй тон кожи

Перед тем как наносить тени, важно выровнять тон кожи на веках. Это поможет скрыть капилляры или зеленоватые оттенки. Используй легкий тональный крем или корректор — на подвижное веко достаточно капли средства.

2. База под тени — секрет стойкости

Не экономь на базе под тени. Хорошая основа поможет даже недорогим теням держаться весь день. Лучше выбрать праймер, который и цвет корректирует, и предотвращает осыпание теней. Обрати внимание на базы от Lancôme или Urban Decay, которые идеально справляются с обеими задачами.

3. Кремовые тени — твой лучший друг

Кремовые тени держатся дольше, чем рассыпчатые, и не осыпаются. Используй их, чтобы покрыть подвижное веко, а затем добавь рассыпчатые тени для более глубокого оттенка. Кремовые тени идеально наносятся пальцами: тепло рук помогает им ложиться ровно, без скатывания.

4. Бежевые тени — универсальные герои

Бежевые тени — это не только для нюдового макияжа. Подбирай оттенок, который подходит именно тебе: для смуглой кожи — персиковый, для светлой — песочный, а для нейтрального макияжа выбирай бледно-розовый.

5. Подготовка зоны под глазами

Перед тем как использовать тени, припудри зону под глазами. Это поможет избежать проблем с осыпающимися частичками теней и сохранит консилер на месте. Пудра облегчит смахивание остатков теней после макияжа.

6. Подбирай оттенки по цветотипу

Не забывай, что тени должны подходить не только под цвет глаз, но и под твой цветотип. Для "зимы" подойдут холодные оттенки, для "осени" — теплые и яркие. Узнай, какие именно оттенки теней подойдут тебе, чтобы макияж выглядел гармонично.

7. Перламутровые тени — не бойся блеска

Многие избегают перламутровых теней, но это напрасно. Используй их для выделения внутреннего уголка глаза и под бровью. Для подвижного века лучше выбрать матовые или полуматовые текстуры.

8. Тени для формы глаз

Тени могут скорректировать форму глаз. Для нависшего века выбирай матовые тени средней насыщенности, для широко расставленных глаз затемняй внешние уголки. Для близко посаженных глаз растягивай темные тени от середины века к вискам.

9. Техника трех оттенков

Создай идеальный макияж с помощью трех оттенков: средний — на подвижное веко, темный — на внешний уголок глаза, а светлый — для внутреннего уголка. Эта техника универсальна и подойдет для большинства случаев.

10. Влажное нанесение для насыщенных оттенков

Влажное нанесение теней помогает добиться более яркого и стойкого результата. Используй мокрую кисть, чтобы преобразовать дневной макияж в вечерний и добавить яркости с помощью блестящих теней.

Теперь ты знаешь все секреты, как правильно наносить тени и как сделать глаза более выразительными. Если остались вопросы — делись ими в комментариях!

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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