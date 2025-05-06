Купальник, который кричит вау! — даже если ты думала, что не подходит

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отпуск уже на горизонте? Самое время подумать, какой купальник будет сопровождать тебя на пляже. Но если вместо вдохновения в примерочной — только комплексы, не переживай. Такое чувство знакомо каждой.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в купальнике и шляпе, позирующая на фоне морского пейзажа

У всех нас бывают сомнения: "слишком широкие бёдра", "нет талии", "ноги короткие", "плечи мощные". Но, поверь, идеальные тела — чаще миф из фильтров и поз. А вот правильно подобранный купальник — это уже реальность, которая делает отпуск комфортнее и тело — любимее.

Мы собрали шпаргалку, которая поможет выбрать купальник по типу фигуры.

Тип фигуры и лучший выбор

Песочные часы

Пропорциональные плечи и бёдра + чёткая талия? Можно всё! Раздельные купальники на завязках, монокини с ремешком — идеальны, чтобы подчеркнуть фигуру.

Пропорциональные плечи и бёдра + чёткая талия? Можно всё! Раздельные купальники на завязках, монокини с ремешком — идеальны, чтобы подчеркнуть фигуру. Груша (широкие бёдра)

Нужно "перенести внимание" наверх. Подойдут лифы с рюшами, пуш-ап или бандо. Слитные купальники с акцентом на груди визуально уравновешивают силуэт. Спортивные топы и трусики с низкой посадкой — тоже в точку.

Нужно "перенести внимание" наверх. Подойдут лифы с рюшами, пуш-ап или бандо. Слитные купальники с акцентом на груди визуально уравновешивают силуэт. Спортивные топы и трусики с низкой посадкой — тоже в точку. Перевернутый треугольник (широкие плечи)

Добавь объёма внизу. Трусики с рюшами, шортики в ретро-стиле или контрастные цвета на бёдрах сделают фигуру более сбалансированной.

Добавь объёма внизу. Трусики с рюшами, шортики в ретро-стиле или контрастные цвета на бёдрах сделают фигуру более сбалансированной. Прямоугольник (спортивная фигура)

Добавь изгибов! Подойдут бандо, купальники с вырезами, бикини с завязками на талии. Они визуально создают талию и объём в нужных местах.

Добавь изгибов! Подойдут бандо, купальники с вырезами, бикини с завязками на талии. Они визуально создают талию и объём в нужных местах. Миниатюрный рост

Ставим акцент на ноги. Купальники с высокой линией бедра и завышенной талией "вытягивают" силуэт и делают ноги длиннее.

Главное — не прятаться под тканью. Правильный купальник — не про моду, а про твоё настроение в отпуске.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.



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