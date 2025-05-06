Глаза как у панды? Эта утренняя ошибка сводит на нет весь ваш уход

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Устали видеть в зеркале усталость, даже после полноценного сна? Темные круги под глазами — это не приговор и не только про недосып. Причин может быть много, а вот базовые советы подойдут почти всем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

1. Сон — в темноте и на высоте

Ночью организму нужен мелатонин — а он вырабатывается только в полной темноте. Спите по 7-9 часов и не стесняйтесь завести маску для глаз. Если беспокоят отёки — приподнимите подушку, это поможет оттоку жидкости.

2. SPF — даже в пасмурный день

Ультрафиолет не уходит, когда нет солнца. Крем с SPF 30-50 защитит тонкую кожу век от фотостарения и пигментации. Делайте это как привычку, а не как экстренную меру.

3. Питание + вода = свежесть

Добавьте в рацион больше зелени, цельных продуктов и овощей. Пейте воду в течение дня, но не переусердствуйте вечером, чтобы не проснуться с "подушками" под глазами.

4. Охлаждай и массируй

Лёгкий лимфодренажный массаж пальцами или роллером улучшает циркуляцию и снимает отёчность. А ещё можно приложить охлаждённые чайные пакетики или ложки.

5. Меньше соли и кофе

Соль задерживает воду, кофе обезвоживает. Попробуйте заменить соль на травы, а кофе — на зелёный чай или цикорий.

6. Движение — лучшее средство от застоя

Не обязательно марафон — прогулки, йога или даже утренняя зарядка помогают крови циркулировать, улучшают цвет лица и уменьшают тени под глазами.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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