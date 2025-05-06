Глаза как у панды? Эта утренняя ошибка сводит на нет весь ваш уход

Устали видеть в зеркале усталость, даже после полноценного сна? Темные круги под глазами — это не приговор и не только про недосып. Причин может быть много, а вот базовые советы подойдут почти всем.
Ночью организму нужен мелатонин — а он вырабатывается только в полной темноте. Спите по 7-9 часов и не стесняйтесь завести маску для глаз. Если беспокоят отёки — приподнимите подушку, это поможет оттоку жидкости.
Ультрафиолет не уходит, когда нет солнца. Крем с SPF 30-50 защитит тонкую кожу век от фотостарения и пигментации. Делайте это как привычку, а не как экстренную меру.
Добавьте в рацион больше зелени, цельных продуктов и овощей. Пейте воду в течение дня, но не переусердствуйте вечером, чтобы не проснуться с "подушками" под глазами.
Лёгкий лимфодренажный массаж пальцами или роллером улучшает циркуляцию и снимает отёчность. А ещё можно приложить охлаждённые чайные пакетики или ложки.
Соль задерживает воду, кофе обезвоживает. Попробуйте заменить соль на травы, а кофе — на зелёный чай или цикорий.
Не обязательно марафон — прогулки, йога или даже утренняя зарядка помогают крови циркулировать, улучшают цвет лица и уменьшают тени под глазами.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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