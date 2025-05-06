Кожа плавится, поры залипают — а решение пахнет вишней

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это не только бронзовый загар и отпускные селфи, но и настоящее испытание для вашей кожи. Под действием солнца, жары и сухого воздуха она теряет влагу, тускнеет и становится более уязвимой к возрастным изменениям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Вы замечали, что летом кожа быстрее теряет тонус и начинает выглядеть усталой? Это не случайность. В жаркий сезон старение кожи ускоряется, а неправильный уход может усугубить ситуацию. Но есть решение — фруктовые сыворотки, которые становятся всё популярнее в индустрии красоты.

Что это такое

Фруктовые сыворотки — это концентраты на основе натуральных экстрактов. Они насыщены витаминами A, K, B6 и C, аминокислотами и минералами. Такой состав помогает коже восстановиться, глубоко увлажниться и засиять буквально с первого применения.

Их сила — в антиоксидантах, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и защищают от фотостарения. К тому же, благодаря легкой текстуре, они легко впитываются и быстро работают.

Как они действуют

Арбузная сыворотка — насыщает кожу влагой, успокаивает и восстанавливает после солнца.

Вишнёвая — укрепляет и борется с первыми морщинами благодаря высокому содержанию витамина С.

Цитрусовые экстракты — придают лицу свежесть и сияние уже после первого применения.

Киви или гранат — выравнивают тон и делают кожу более упругой.

Фруктовые сыворотки — не просто тренд, а эффективный способ вернуть коже то, что отняло лето. Включите их в утренний и вечерний уход, и ваша кожа отблагодарит вас ровным, сияющим тоном и мягкостью на ощупь.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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