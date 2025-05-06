Один холодный приём — и волосы блестят, как будто ты только что вышла от стилиста

Ты наверняка замечала волосы, сияющие так, будто отполированы до зеркального блеска. Обычно такие кадры встречаются в рекламе. Но удивишься: дело вовсе не в дорогом шампуне.
Блеск зависит не от цены косметики, а от состояния кутикулы — слоя чешуек, покрывающих волос. Они устроены как черепица: когда лежат ровно, поверхность становится гладкой и идеально отражает свет.
Тепло и пар во время мытья головы приподнимают эти чешуйки, позволяя влаге и питательным веществам проникнуть внутрь. Но если после душа ты просто промокнёшь волосы полотенцем и пойдёшь дальше, кутикула останется раскрытой. Это значит, что полезные вещества уйдут, а гладкости и блеска ты не увидишь.
Перед тем как выйти из душа, просто ополосни волосы холодной водой в течение пяти секунд. Этого достаточно, чтобы "запечатать" кутикулу. "Регулярное ополаскивание холодной водой сделает волосы сильнее и придаст им натуральный блеск", — говорит стилист Эндрю Фицсаймонс.
Здоровый блеск — это не чудо и не результат дорогостоящего ухода. Это простая наука и внимательное отношение к деталям. Добавив всего один шаг в конце душа, ты не только придашь волосам сияние, но и сделаешь их сильнее, плотнее и менее ломкими. Иногда именно мелочи дают самый заметный эффект.
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