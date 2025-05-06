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Один холодный приём — и волосы блестят, как будто ты только что вышла от стилиста

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Ты наверняка замечала волосы, сияющие так, будто отполированы до зеркального блеска. Обычно такие кадры встречаются в рекламе. Но удивишься: дело вовсе не в дорогом шампуне.

Девушка
Фото: freepik by gpointstudio
Девушка

Волосы как зеркало — это физика

Блеск зависит не от цены косметики, а от состояния кутикулы — слоя чешуек, покрывающих волос. Они устроены как черепица: когда лежат ровно, поверхность становится гладкой и идеально отражает свет.

Почему после душа блеск пропадает

Тепло и пар во время мытья головы приподнимают эти чешуйки, позволяя влаге и питательным веществам проникнуть внутрь. Но если после душа ты просто промокнёшь волосы полотенцем и пойдёшь дальше, кутикула останется раскрытой. Это значит, что полезные вещества уйдут, а гладкости и блеска ты не увидишь.

Один приём, который меняет всё

Перед тем как выйти из душа, просто ополосни волосы холодной водой в течение пяти секунд. Этого достаточно, чтобы "запечатать" кутикулу. "Регулярное ополаскивание холодной водой сделает волосы сильнее и придаст им натуральный блеск", — говорит стилист Эндрю Фицсаймонс.

Ещё 5 приёмов для сияющих волос

  • Шампунь глубокой очистки: используй его раз в 2 недели, чтобы убрать остатки укладочных средств.
  • Несмываемый кондиционер: особенно важен, если волосы стали сухими и ломкими с возрастом.
  • Шёлковая или атласная наволочка: снижает трение и помогает сохранить гладкость волос.
  • Щётка с натуральной щетиной: равномерно распределяет себум по длине, придавая блеск.
  • Маска с маслами: используй регулярно, особенно если волосы сухие или окрашенные.

Здоровый блеск — это не чудо и не результат дорогостоящего ухода. Это простая наука и внимательное отношение к деталям. Добавив всего один шаг в конце душа, ты не только придашь волосам сияние, но и сделаешь их сильнее, плотнее и менее ломкими. Иногда именно мелочи дают самый заметный эффект.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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