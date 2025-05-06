Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украины мало: США нацелились на ещё одни стратегические ресурсы под носом у России
Мизулина и Киба за одним столом: SHAMAN и Лепс устроили двойное свидание со своими девушками
Самый простой рецепт оладьев, который поможет забыть о диетах
Renault готовит глобальный хит — новый кроссовер Boreal уже на подходе
Кошка пьёт из унитаза? Возможно, у неё нет других вариантов
3000 лет под землёй: венгерский холм раскрыл клад, о котором не знали даже легенды
Секрет чистого белья: куда на самом деле нужно наливать гель
Залили плохой бензин? Вот что должно быть в масле, чтобы мотор не начал мстить
Растения танцуют от радости: удобрения, которые поднимут урожай до небес

Пугающее отражение после покраски бровей? Спасаем цвет в домашних условиях

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Иногда после окрашивания бровей результат совсем не радует: оттенок кажется слишком тёплым, холодным или неравномерным. В таких случаях мастера предлагают "перекрыть" неудачный цвет — и проводят двойное окрашивание. Но прежде чем соглашаться, важно знать, как правильно сочетать средства, чтобы избежать аллергии и странных подтонов.

Окрашивание бровей
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Окрашивание бровей

В чём разница между хной и краской

Хна - натуральный пигмент из лавсонии и басмы. Она чаще используется для жирной и комбинированной кожи и даёт эффект "биотатуажа". Пигмент остаётся на поверхности волоса и коже, но может вызвать аллергию.

Краска - химический продукт на основе аммиака и оксида. Она проникает в структуру волоса, окрашивает глубже и реже вызывает раздражение. Её чаще применяют на сухой или нормальной коже.

Почему не стоит смешивать хну и краску

Оба продукта содержат урзол (парафенилендиамин) — пигмент, дающий насыщенный цвет, но и высокий риск аллергии. В хне его больше, поэтому она ярче, но и более агрессивна. Смешивание хны и краски — химическая лотерея: цвет может получиться с зеленью или слишком тёмным.

Даже продукты разных брендов могут конфликтовать — это касается и красок, и оксидов. Поэтому повторное окрашивание возможно, но только поэтапно и с контролем результата.

Как корректировать оттенок

Сразу после процедуры краску можно частично удалить и изменить тон. Например:

  • На серо-зелёный оттенок наносят краску с тёплым пигментом без оксида.
  • На рыжий — с холодным синим пигментом для нейтрализации.

Важно: повторное окрашивание — только по отдельности. И не забудьте про уход: питательные масла помогут сохранить здоровье волосков.

Как продлить эффект окрашивания

  • В первые сутки избегай кислотных и щелочных умывалок.
  • Не три брови — промакивай лицо.
  • Избегай соляриев, солнца, бань и пилингов: они смывают пигмент.
  • Помни: кожа у всех разная. Даже сухая может быстро "съесть" окрашивание.

А если хочется стойкости, всегда оценивай результат не сразу, а спустя день-два — тогда цвет стабилизируется, и будет понятно, нужен ли второй этап.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали
Наука и техника
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали Аудио 
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Авто
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются Аудио 
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Садоводство, цветоводство
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Островок природы среди города: где можно вдохнуть свежий воздух и услышать историю каждого листа
Как важно быть серьёзным: впервые на сцене КЦ Строгино
Потери, которых не видно на карте: скольких ресурсов лишился СССР из-за немецкой оккупации
Зачем он роется в клумбе и ест землю? Не глупость — это сигнал
Огурцы обиделись — и перестали расти: с кем они не хотят делить грядку ни за что
Всего одно упражнение — и ноги становятся сильнее, стройнее и подтянутее
Непрактичная бабушка: Ольга Волкова поделилась секретом своей жизни — вот чем она отличается от героини Папиных дочек
Зачем просто пить воду, если есть айран — холодный, солёный и с мятной искоркой
На дне океана — бомба с часовым механизмом: подводный вулкан раздувается до предела
Моющий пылесос откроет секрет безупречной чистоты: вы не поверите, что он умеет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.