Пугающее отражение после покраски бровей? Спасаем цвет в домашних условиях

Иногда после окрашивания бровей результат совсем не радует: оттенок кажется слишком тёплым, холодным или неравномерным. В таких случаях мастера предлагают "перекрыть" неудачный цвет — и проводят двойное окрашивание. Но прежде чем соглашаться, важно знать, как правильно сочетать средства, чтобы избежать аллергии и странных подтонов.
Хна - натуральный пигмент из лавсонии и басмы. Она чаще используется для жирной и комбинированной кожи и даёт эффект "биотатуажа". Пигмент остаётся на поверхности волоса и коже, но может вызвать аллергию.
Краска - химический продукт на основе аммиака и оксида. Она проникает в структуру волоса, окрашивает глубже и реже вызывает раздражение. Её чаще применяют на сухой или нормальной коже.
Оба продукта содержат урзол (парафенилендиамин) — пигмент, дающий насыщенный цвет, но и высокий риск аллергии. В хне его больше, поэтому она ярче, но и более агрессивна. Смешивание хны и краски — химическая лотерея: цвет может получиться с зеленью или слишком тёмным.
Даже продукты разных брендов могут конфликтовать — это касается и красок, и оксидов. Поэтому повторное окрашивание возможно, но только поэтапно и с контролем результата.
Сразу после процедуры краску можно частично удалить и изменить тон. Например:
Важно: повторное окрашивание — только по отдельности. И не забудьте про уход: питательные масла помогут сохранить здоровье волосков.
А если хочется стойкости, всегда оценивай результат не сразу, а спустя день-два — тогда цвет стабилизируется, и будет понятно, нужен ли второй этап.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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