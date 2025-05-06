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Без кривизны и нервов: самый простой способ приклеить накладные ресницы

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Сделать взгляд выразительным за пару секунд — мечта каждой, кто не хочет возиться с наращиванием, но и тушью уже не впечатлена. На помощь приходят накладные ресницы — и один гениальный лайфхак из соцсетей, который стал вирусным.

Макияж в розовых тонах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж в розовых тонах

Почему ресницы — это не только для визажистов

Да, у многих накладные ресницы ассоциируются с болью, неудачами и кривым результатом. Но именно этот способ ломает шаблоны — даже если ты впервые взяла ресницы в руки.

В чём суть лайфхака

Всё просто:

  • Нанеси клей на основание накладных ресниц.
  • Поверни их клейкой стороной наружу и помести на нижнее веко.
  • Теперь медленно моргни.

Вуаля! Лента оказывается на верхнем веке почти идеально, как по волшебству.

Но будь осторожна

Важно делать это плавно и без резких движений, чтобы клей не попал на слизистую. Метод не универсален: он не всегда подойдёт, если у тебя опущенные уголки глаз — в таких случаях лучше клеить с небольшим отступом.

Что делать, если лайфхак не сработал

Есть альтернатива — пучковые ресницы. Они дают эффект объёма, но выглядят более естественно и наносятся точечно, без риска промахнуться на полвека.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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