Без кривизны и нервов: самый простой способ приклеить накладные ресницы

Сделать взгляд выразительным за пару секунд — мечта каждой, кто не хочет возиться с наращиванием, но и тушью уже не впечатлена. На помощь приходят накладные ресницы — и один гениальный лайфхак из соцсетей, который стал вирусным.
Да, у многих накладные ресницы ассоциируются с болью, неудачами и кривым результатом. Но именно этот способ ломает шаблоны — даже если ты впервые взяла ресницы в руки.
Всё просто:
Вуаля! Лента оказывается на верхнем веке почти идеально, как по волшебству.
Важно делать это плавно и без резких движений, чтобы клей не попал на слизистую. Метод не универсален: он не всегда подойдёт, если у тебя опущенные уголки глаз — в таких случаях лучше клеить с небольшим отступом.
Есть альтернатива — пучковые ресницы. Они дают эффект объёма, но выглядят более естественно и наносятся точечно, без риска промахнуться на полвека.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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