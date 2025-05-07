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Маска молодости из творога: простой рецепт для гладкой кожи – также отлично снимает зуд и раздражение

3:06
Моя семья » Красота и стиль

Творог — это универсальный продукт, который можно использовать не только в выпечке и десертах, но и для поддержания здоровья и красоты. Наши предки знали о его пользе и использовали его для приготовления различных блюд, а также хранили на зиму, чтобы иметь запас пищи в трудные времена. Сегодня творог остается незаменимым продуктом благодаря своим многочисленным преимуществам.

творог
Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
творог

Источник кальция для крепких костей

Творог богат кальцием, который необходим для здоровья костей и зубов. Особенно полезен он для женщин в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогена и увеличивается риск остеопороза. Пробиотики и молочная кислота в твороге также помогают уменьшить симптомы воспаления суставов.

Совет: Включите творог в свой рацион, добавляя его в салаты или используя как самостоятельное блюдо. Попробуйте заменить им соленый балканский сыр, чтобы сделать салат более полезным и вкусным.

Строительный материал для мышц

С возрастом количество мышечной массы в организме уменьшается, а соотношение мышечной массы и жира меняется. Если вы хотите набрать вес, творог станет отличным выбором. Он легко усваивается и содержит много белка, который способствует росту мышц. Это делает его популярным среди спортсменов и любителей фитнеса.

Совет: Попробуйте приготовить творожную пасту с сардинами. Это блюдо не только насытит вас, но и обеспечит организм жирными кислотами омега-3, полезными для сердца и мозга. Для этого смешайте: 250 г полужирного творога с двумя вареными и мелко нарезанными яйцами, одной банкой сардин, измельченным луком и двумя ломтиками соленых огурцов. Приправьте по вкусу горчицей, солью и перцем, а затем подавайте с цельнозерновым хлебом.

Натуральный эликсир для кожи

Творог помогает бороться с морщинами, шрамами и отеками. Он содержит кальций, цинк, молочную кислоту и витамины группы B, которые способствуют регенерации кожи, смягчают, увлажняют и тонизируют её.

Совет: Для ухода за кожей сделайте маску из творога. Смешайте три столовые ложки творога с тремя чайными ложками меда и нанесите на очищенное лицо на 15 минут. Затем смойте маску теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Помощник для пищеварения

Творог поддерживает пищеварение и помогает выводить вредные вещества из кишечника. Он также полезен при потрескавшихся губах, успокаивая кожу после бритья и снимая зуд и раздражение. Нанесите белый творог на раздраженные участки кожи на 20 минут, а затем смойте. Это средство также поможет при солнечных ожогах и укусах насекомых, если нанести его на пораженные участки на 30 минут, уверяет idnes.cz.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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