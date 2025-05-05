Сливочное, но не на булке: масло, которое подтягивает кожу, а не вес

Обычно мы ассоциируем масло с кухней. Но есть одно, которое стоит держать не в холодильнике, а в косметичке. Масло ши — настоящая находка для тех, кто хочет сохранить кожу сияющей, упругой и защищённой, несмотря на стрессы и экзотическую погоду за окном.
Масло ши получают из плодов одноимённого дерева, растущего в африканских регионах. Его текстура — мягкая, тающая, почти как сливочное масло. Благодаря этому оно легко распределяется по коже и моментально начинает работать.
И это не просто увлажнение. Масло ши — это арсенал натуральных веществ, способных делать с кожей то, что не удаётся дорогим кремам.
Вот его главный боевой состав:
Масло ши — это не просто натуральный уход, а мощная альтернатива синтетическим кремам. Оно работает глубоко и последовательно, не обещая магии за 5 минут, но даря стабильный, видимый результат.
Масло ши (или масло карите) — растительное масло, добываемое из семян дерева ши. Масло ши твёрдое, имеет приятный нежный ореховый запах.
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