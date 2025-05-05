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Сливочное, но не на булке: масло, которое подтягивает кожу, а не вес

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Обычно мы ассоциируем масло с кухней. Но есть одно, которое стоит держать не в холодильнике, а в косметичке. Масло ши — настоящая находка для тех, кто хочет сохранить кожу сияющей, упругой и защищённой, несмотря на стрессы и экзотическую погоду за окном.

Эфирные масла
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Эфирные масла

Что это за масло

Масло ши получают из плодов одноимённого дерева, растущего в африканских регионах. Его текстура — мягкая, тающая, почти как сливочное масло. Благодаря этому оно легко распределяется по коже и моментально начинает работать.

И это не просто увлажнение. Масло ши — это арсенал натуральных веществ, способных делать с кожей то, что не удаётся дорогим кремам.

Чем оно полезно

Вот его главный боевой состав:

  • Витамин A — обновляет клетки, делает кожу плотнее и ровнее.
  • Витамин E — защищает от раннего старения, борется с тусклостью.
  • Витамин F и жирные кислоты — повышают эластичность и глубоко питают.
  • Каротиноиды и растительные жиры — смягчают, очищают поры и защищают от агрессии окружающей среды.
  • Антиоксиданты — выводят токсины и укрепляют кожный барьер.

Что получает кожа

  • Интенсивное увлажнение — особенно ценно для сухой и обезвоженной кожи.
  • Успокоение и восстановление — помогает при раздражениях, покраснениях и постакне.
  • Нежная защита от солнца — не заменяет SPF, но снижает вред от УФ-излучения.
  • Стимуляция коллагена — кожа становится плотнее, упругость возвращается, морщины разглаживаются.

Масло ши — это не просто натуральный уход, а мощная альтернатива синтетическим кремам. Оно работает глубоко и последовательно, не обещая магии за 5 минут, но даря стабильный, видимый результат.

Уточнения

Масло ши (или масло карите) — растительное масло, добываемое из семян дерева ши. Масло ши твёрдое, имеет приятный нежный ореховый запах.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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