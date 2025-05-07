Не к косметологу, а к пластическому хирургу: как сделать правильный выбор, чтобы не пожалеть

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пластический хирург и руководитель клиники VIP Clinic Сергей Круглик предупредил, что коррекцию носа не следует проводить у косметолога. Он объяснил, что безоперационная ринопластика может привести к серьезным осложнениям, таким как эмболия, ишемия и потеря зрения из-за попадания гиалуроновой кислоты в сосуды.

Фото: https://www.freepik.com, by freepik, public domain Пластическая хирургия

Круглик также посоветовал обращаться не к косметологу, а к хирургу при желании увеличить грудь.

"Любые безоболочные импланты, такие как гели, могут свободно мигрировать, что приведет к асимметрии и изменению формы груди не в лучшую сторону", — рассказал хирург.

Врач подчеркнул, что пластическая хирургия необходима при сильном нависании век, брылях, индюшачьей шее и гравитационном птозе 3-й или 4-й степени. Для менее выраженных возрастных изменений ещё можно использовать косметологические методы, уточняет Газета.Ru.

В случае коррекции губ Круглик рекомендовал филлеры, если нужно добавить объем. Однако он отметил, что хирургическая хейлопластика может изменить расстояние между основанием носа и красной каймой губ и устранить последствия травм.

Для коррекции подбородка также можно обратиться к косметологу, но результат будет менее выраженным, чем при хирургическом увеличении. Филлеры создают эффект мягких тканей, тогда как имплантат становится частью костной структуры, обеспечивая четкий контур и постоянный результат.

При желании избавиться от жировых отложений на теле врач рекомендовал обратиться к хирургу, так как косметологические методы менее предсказуемы и требуют нескольких процедур. Липосакция гарантирует удаление избыточных жировых отложений.

Круглик подчеркнул, что пластическая операция дает более долговечный и выраженный результат, но требует подготовки и восстановления. Он напомнил, что выбор методики должен осуществляться индивидуально после консультации с врачом.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.





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