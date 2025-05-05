Эти цвета в одежде старят сильнее бессонницы и плохого освещения

Мы привыкли думать, что цвета — это просто дело вкуса. Но то, что вы надеваете, может либо освежить ваш образ, либо добавить десяток лишних лет. Неожиданно, правда?

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

С возрастом кожа меняется — становится менее яркой, появляются тонкие линии, и привычные оттенки уже не работают как раньше. Есть палитра "ловушек", которые особенно коварны после 40.

Вот 5 цветов, которые работают против вас:

1. Серый (особенно пепельный):

Нейтральный? Да. Безопасный? Нет. Он подчёркивает морщины, тусклость кожи и визуально "съедает" объём лица.

2. Бежевый:

Вроде бы универсален, но придаёт коже уставший, блеклый вид. Вместо мягкости — ощущение усталости.

3. Ярко-белый:

Классика, которая больше не играет на руку. Такой белый создаёт резкий контраст с тоном кожи и акцентирует внимание на каждом несовершенстве. Кремовый — гораздо более выигрышный выбор.

4. Холодный жёлтый:

Жизнерадостный, как весенний день, но… выдвигает на передний план покраснения, пятна и капилляры. Результат — лицо "утомлённого лимончика".

5. Светлый холодный синий:

Пастельные голубые оттенки могут добавить излишнюю бледность и "стереть" черты лица. Вместо свежести — анемичность и возраст.

Не паникуйте — возраст не приговор, а стиль можно корректировать. Есть цвета, которые наоборот творят магию: делают лицо ярче, глаза — выразительнее, а улыбку — свежее. Главное — не носить оттенки "по привычке", а выбирать их осознанно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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