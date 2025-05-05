Маникюр, который удлиняет ногти лучше, чем генетика и кальций

Даже короткие ногти могут выглядеть длинными, тонкими и элегантными — и всё это без сложных ухищрений и наращивания. Секрет в технике, которая стремительно набирает популярность: итальянский маникюр. Он уже заполонил Pinterest, TikTok и Instagram, завоевывая сердца любительниц минимализма и изящества.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik маникюр

В чём суть итальянского маникюра

Главный приём этой техники — оптический обман. Лак наносится одним тоном, максимально близко к кутикуле, но без касания её. Затем тонкой кистью, смоченной в жидкости для снятия лака, мастер аккуратно проводит линию вдоль боковых валиков, оставляя едва заметный зазор. Именно он делает ногтевую пластину визуально длиннее и стройнее.

Важно: перед нанесением покрытия нужно хорошо обработать кутикулу — срезать или отодвинуть, чтобы освободить больше пространства. Так эффект будет заметнее. После маникюра не забудь увлажнить кожу — масло или крем для кутикулы помогут сохранить ухоженный вид надолго.

Кому подойдёт

Эта техника отлично работает не только на коротких, но и на широких ногтях — они выглядят уже и элегантнее. Итальянский маникюр даёт аккуратный, минималистичный результат, но при этом выглядит невероятно стильно.

Как адаптировать под свой стиль

Хорошая новость: ты можешь выбрать любую форму — миндаль, квадрат или овал, — и любой однотонный цвет. Главное — отказаться от градиентов и омбре: техника требует чистого, насыщенного оттенка. Глянцевый или матовый финиш — решать тебе.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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