Секрет гладких и послушных волос — не в салоне, а в этой баночке

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Блестящие, густые и здоровые волосы — это не только эстетика, но и важная часть ухоженного образа. Однако даже при регулярном уходе локоны могут становиться сухими, ломкими и терять блеск. Что делать, если привычные средства уже не работают?

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Оказывается, есть простые, но действенные способы вернуть шевелюре ухоженный вид — и всё это благодаря натуральным маслам. Ни салонной химии, ни затрат на "волшебные" флаконы.

Эфирные масла: концентрация силы

Настоящий эликсир красоты — эфирные масла. Они насыщены активными веществами, которые работают уже с первого применения. Добавьте всего 2-3 капли в маску, шампунь или кондиционер — и результат не заставит себя ждать.

Наиболее полезны для волос:

цитрусовые — освежают и придают блеск;

пачули и сандал — укрепляют структуру;

ромашка и лаванда — успокаивают кожу головы;

розмарин — стимулирует рост и укрепляет корни.

Масло ши: бюджетное ламинирование

Хотите гладкие, блестящие волосы, как после салона, но без лишних расходов? Масло ши действует как натуральное средство с эффектом ламинирования. Уже после первой маски пряди станут мягкими и послушными, а регулярное использование надолго сохраняет эффект.

Масло жожоба: восстановление и блеск

Если волосы стали ломкими, пересушенными или начали выпадать — масло жожоба поможет. Оно проникает глубоко, питает изнутри, восстанавливает повреждённые участки и стимулирует рост. После курса масок волосы приобретают заметное сияние и становятся более плотными.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.



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