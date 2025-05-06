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Краска или хна? Ошибка в выборе может стоить идеальных бровей

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание бровей — это не просто косметическая процедура, а целая стратегия. Иногда одного цвета оказывается недостаточно: тон не подходит, не держится или слишком резко контрастирует с кожей. В таких случаях на помощь приходит двойное окрашивание. Главное — делать всё по правилам, иначе можно не только разочароваться в результате, но и навредить коже.

Окрашивание бровей
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Окрашивание бровей

Чем отличается хна от краски

Хна - натуральный продукт на основе лавсонии и басмы. Её любят за яркость и стойкость, особенно на жирной коже. Она окрашивает только снаружи волоса и дольше держится на коже, создавая эффект "биотатуажа". Но часто вызывает аллергию.

Краска - химическая, содержит аммиак и оксид. Лучше всего подходит для сухой и нормальной кожи, проникает внутрь волоса и даёт натуральный оттенок. Аллергия на неё встречается реже, чем на хну.

"Современные красители закрывают любые запросы клиента — от естественного окрашивания до яркого следа на коже", — делится практикующий мастер-преподаватель Анастасия Погребная.

Почему нельзя смешивать хну и краску

И хна, и краска содержат мощный пигмент — урзол (PPD). Его много в хне, меньше в краске, но в любом случае он сильно аллергенный. Если смешать эти продукты или использовать их подряд, можно получить не только неожиданный оттенок (от болотного до фиолетового), но и раздражение.

У каждой формулы свой режим:

  • Хна стабилизируется на коже до 48 часов.

  • Краска может корректироваться сразу после нанесения.

Если оттенок ушёл в серый, можно нейтрализовать его краской с красно-рыжим подтоном (без оксида). А если переборщили с теплотой — охладить цвет синим пигментом.

Как правильно делать двойное окрашивание

  • Не смешивать продукты в одной миске.

  • Использовать их поочерёдно, с паузой.

  • Обязательно нанести уход (масло, гель), чтобы не пересушить волоски.

  • При необходимости перекрыть результат прямым пигментом.

Как продлить эффект

  • Умываться можно, но мягко и без кислотных гелей.

  • Не тереть брови полотенцем — только промакивать.

  • Избегать солнца, бани и активного потоотделения.

  • Помнить: стойкость зависит не только от красителя, но и от особенностей кожи.

"Я полностью отказалась от хны. Работая только красками, я не беспокоюсь о наслаивании, а количество аллергий у клиентов снизилось", — добавляет Погребная.

Уточнения

Хна (араб. حناء‎) — краска из высушенных листьев лавсонии неколючей (Lawsonia inermis). Она традиционно используется для украшения тела в Индии, Пакистане, Северной Африке и многих арабских странах.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Краска или хна? Ошибка в выборе может стоить идеальных бровей
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