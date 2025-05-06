Краска или хна? Ошибка в выборе может стоить идеальных бровей

Окрашивание бровей — это не просто косметическая процедура, а целая стратегия. Иногда одного цвета оказывается недостаточно: тон не подходит, не держится или слишком резко контрастирует с кожей. В таких случаях на помощь приходит двойное окрашивание. Главное — делать всё по правилам, иначе можно не только разочароваться в результате, но и навредить коже.
Хна - натуральный продукт на основе лавсонии и басмы. Её любят за яркость и стойкость, особенно на жирной коже. Она окрашивает только снаружи волоса и дольше держится на коже, создавая эффект "биотатуажа". Но часто вызывает аллергию.
Краска - химическая, содержит аммиак и оксид. Лучше всего подходит для сухой и нормальной кожи, проникает внутрь волоса и даёт натуральный оттенок. Аллергия на неё встречается реже, чем на хну.
"Современные красители закрывают любые запросы клиента — от естественного окрашивания до яркого следа на коже", — делится практикующий мастер-преподаватель Анастасия Погребная.
И хна, и краска содержат мощный пигмент — урзол (PPD). Его много в хне, меньше в краске, но в любом случае он сильно аллергенный. Если смешать эти продукты или использовать их подряд, можно получить не только неожиданный оттенок (от болотного до фиолетового), но и раздражение.
У каждой формулы свой режим:
Хна стабилизируется на коже до 48 часов.
Краска может корректироваться сразу после нанесения.
Если оттенок ушёл в серый, можно нейтрализовать его краской с красно-рыжим подтоном (без оксида). А если переборщили с теплотой — охладить цвет синим пигментом.
Не смешивать продукты в одной миске.
Использовать их поочерёдно, с паузой.
Обязательно нанести уход (масло, гель), чтобы не пересушить волоски.
При необходимости перекрыть результат прямым пигментом.
Умываться можно, но мягко и без кислотных гелей.
Не тереть брови полотенцем — только промакивать.
Избегать солнца, бани и активного потоотделения.
Помнить: стойкость зависит не только от красителя, но и от особенностей кожи.
"Я полностью отказалась от хны. Работая только красками, я не беспокоюсь о наслаивании, а количество аллергий у клиентов снизилось", — добавляет Погребная.
Хна (араб. حناء) — краска из высушенных листьев лавсонии неколючей (Lawsonia inermis). Она традиционно используется для украшения тела в Индии, Пакистане, Северной Африке и многих арабских странах.
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