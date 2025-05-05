Вода, спирт и салфетки — смертельное трио для твоей мебели

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожаная мебель — как старый друг: служит долго, выглядит солидно, но требует к себе внимания. Если хочется, чтобы диван не терял форму и блеск, важно знать не только, чем его чистить, но и как часто.

Фото: https://www.freepik.com by topntp26 Диван

Как часто нужно чистить кожаный диван

Глубокая чистка — не ежедневная обязанность. Светлую кожу желательно приводить в порядок раз в 6 месяцев. Тёмные диваны справляются с нагрузкой лучше, поэтому им хватает одной серьёзной уборки в год.

Зато регулярный уход — это святое. Пыль и крошки убирайте хотя бы раз в неделю, а пятна — сразу, пока не въелись. Поверь, один пролитый кофе может испортить весь интерьер, если его не вытереть вовремя.

Перед тем как схватиться за тряпку

Обязательно загляни в гарантийный талон. Многие производители прописывают свои рекомендации по уходу, и если ты будешь использовать неподходящие средства — могут просто отказаться от ремонта.

Вот что точно НЕ стоит делать:

применять спирт, аммиак, отбеливатель и краску для обуви — это убивает кожу;

протирать дезинфицирующими салфетками — они разрушают защитный слой;

использовать много воды — от этого остаются разводы и пятна.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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