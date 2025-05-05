Морщины не по плану? Возможно, ты просто не знала об этом креме

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, все уже знают: перед выходом на улицу нужно наносить солнцезащитный крем. Но если ты думаешь, что можно пропустить один раз — подумай ещё раз. Всего 15 минут под открытым солнцем могут нанести коже больше вреда, чем ты предполагаешь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

До 90% признаков старения — это результат ультрафиолетового воздействия. Морщины, пигментные пятна, потеря упругости — всё это не обязательно приходит с возрастом. Иногда это просто последствия одного солнечного лета без SPF.

Почему важно выбрать правильный крем

На полках магазинов — десятки вариантов, но все они делятся на два типа: минеральные и химические. Оба защищают от UVA- и UVB-лучей, но делают это по-разному. И вот где кроется разница, о которой многие не задумываются.

Минеральные: натуральные, но капризные

Минеральный солнцезащитный крем (его ещё называют физическим) не проникает в кожу. Он работает как зеркало: просто отражает солнечные лучи. В составе — оксид цинка и диоксид титана, которые считаются безопасными даже для кораллов.

Такие средства:

ложатся плотным белым слоем;

могут ощущаться тяжеловато;

легко смываются потом и водой, так что требуют обновления каждые 2-3 часа;

подходят для всех типов кожи, включая чувствительную.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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