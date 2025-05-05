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Ты мажешь SPF куда угодно, только не туда, где он нужен больше всего

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Солнцезащитный крем? Конечно, наносим. На лицо, руки, плечи, ноги — всё как положено. Но знаешь, что чаще всего остаётся без защиты? Волосы и кожа головы. А зря.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Летнее солнце беспощадно не только к коже — оно влияет на структуру волоса, ускоряет старение и разрушает защитный барьер. И если ты не хочешь, чтобы твоя причёска выглядела так, будто ты месяц жила на пляже без зеркала, пора включить эту зону в свой SPF-ритуал.

Чем опасно солнце для волос

  • Сухость и ломкость.
    Ультрафиолет разрушает естественные масла и белки, из которых состоят волосы. Результат — сухие пряди, которые легко ломаются и путаются.
  • Выгорание цвета.
    Особенно страдают окрашенные волосы. Солнце буквально "вытягивает" пигмент, и оттенок теряет глубину, блеск и насыщенность.
  • Визуальное старение.
    Постоянное пребывание на солнце делает волосы тусклыми и безжизненными — как после неудачного окрашивания. Визуально они старят образ, даже если ты в идеальном макияже и платье.

Как защитить волосы от солнца

1. Надень шляпу

Идеально — широкополая. Она не только спасает от перегрева, но и прикрывает зону, которую мы чаще всего игнорируем.

2. Используй солнцезащитные средства для волос

На рынке всё больше спреев, масел и кремов с SPF специально для волос и кожи головы. Они не склеивают пряди, не утяжеляют укладку, зато создают невидимый барьер против ультрафиолета.

Секрет в том, чтобы наносить их не только на длину, но и у корней — аккуратно, распределяя руками или расчёской.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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