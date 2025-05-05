Ты мажешь SPF куда угодно, только не туда, где он нужен больше всего

Солнцезащитный крем? Конечно, наносим. На лицо, руки, плечи, ноги — всё как положено. Но знаешь, что чаще всего остаётся без защиты? Волосы и кожа головы. А зря.
Летнее солнце беспощадно не только к коже — оно влияет на структуру волоса, ускоряет старение и разрушает защитный барьер. И если ты не хочешь, чтобы твоя причёска выглядела так, будто ты месяц жила на пляже без зеркала, пора включить эту зону в свой SPF-ритуал.
1. Надень шляпу
Идеально — широкополая. Она не только спасает от перегрева, но и прикрывает зону, которую мы чаще всего игнорируем.
2. Используй солнцезащитные средства для волос
На рынке всё больше спреев, масел и кремов с SPF специально для волос и кожи головы. Они не склеивают пряди, не утяжеляют укладку, зато создают невидимый барьер против ультрафиолета.
Секрет в том, чтобы наносить их не только на длину, но и у корней — аккуратно, распределяя руками или расчёской.
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
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