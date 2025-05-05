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Он собирался на рыбалку, а попал в глянец — и вот что из этого вышло

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Когда другие выходят на пенсию, он — выходит на подиум. Новосибирец Александр Доценко доказал, что возраст не ограничение, а стартовая точка. В 70 лет он снимается для глянца, работает с сибирскими брендами и вдохновляет своим примером всех, кто боится перемен.

дед за рулем
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
дед за рулем

Станок, мода и немного Китая

Свои первые шаги в профессии Александр делал далеко от подиума — на заводе "Электропечь", где работал штамповщиком. Позже окончил техникум лёгкой промышленности и заочный институт текстиля. А затем судьба занесла его в Дом моделей, где он стал конструктором одежды.

В 2000-х он разрабатывал мужские коллекции для фабрик и создавал эскизы меховых изделий в Китае.

"Иногда заменял манекенщиков — демонстрировал костюмы на себе", — вспоминает он.

Модельная карьера с пенсии

Переломный момент настал в 63 года. Друзья-дизайнеры позвали Александра на съёмки.

"Не рвался в модельеры, но и не отказывался", — говорит он.

Так начались съёмки для журналов, рекламы и даже свадебных проектов. Он работал плечом к плечу с известными моделями своего возраста.

Слава, семья и уха

Александр остаётся верен себе. Он выращивает рассаду, рыбачит и готовит фирменную уху, сообщает atas.info.

Внук гордится:

"Нашёл тебя на улице!" — говорит, увидев деда на билборде.
А жена не ревнует: "Я привык работать в женских коллективах", — улыбается он.

Уточнения

Подиум — прямоугольная возвышенная платформа с лестницей с одной стороны и отвесными остальными сторонами. В интерьере — приподнятый участок пола.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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