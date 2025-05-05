Он собирался на рыбалку, а попал в глянец — и вот что из этого вышло

Когда другие выходят на пенсию, он — выходит на подиум. Новосибирец Александр Доценко доказал, что возраст не ограничение, а стартовая точка. В 70 лет он снимается для глянца, работает с сибирскими брендами и вдохновляет своим примером всех, кто боится перемен.
Свои первые шаги в профессии Александр делал далеко от подиума — на заводе "Электропечь", где работал штамповщиком. Позже окончил техникум лёгкой промышленности и заочный институт текстиля. А затем судьба занесла его в Дом моделей, где он стал конструктором одежды.
В 2000-х он разрабатывал мужские коллекции для фабрик и создавал эскизы меховых изделий в Китае.
"Иногда заменял манекенщиков — демонстрировал костюмы на себе", — вспоминает он.
Переломный момент настал в 63 года. Друзья-дизайнеры позвали Александра на съёмки.
"Не рвался в модельеры, но и не отказывался", — говорит он.
Так начались съёмки для журналов, рекламы и даже свадебных проектов. Он работал плечом к плечу с известными моделями своего возраста.
Александр остаётся верен себе. Он выращивает рассаду, рыбачит и готовит фирменную уху, сообщает atas.info.
Внук гордится:
"Нашёл тебя на улице!" — говорит, увидев деда на билборде.
А жена не ревнует: "Я привык работать в женских коллективах", — улыбается он.
Подиум — прямоугольная возвышенная платформа с лестницей с одной стороны и отвесными остальными сторонами. В интерьере — приподнятый участок пола.
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