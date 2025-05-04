Ножницы против времени: три стрижки, которые творят с лицом магию

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна и лето — лучшее время для перемен. А если хочется выглядеть моложе, свежее и элегантнее без уколов и пластики, достаточно всего одной детали — правильной стрижки.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женщина на стрижке

Она способна не просто освежить образ, а буквально "подтянуть" черты лица, придать уверенности и упростить уход за волосами в жаркие месяцы. Главное — выбрать ту самую.

Что нужно знать перед походом к мастеру

С возрастом кожа теряет упругость, а черты лица становятся мягче. Чтобы вернуть выразительность, лучше избегать чётких и резких линий — особенно в области висков и чёлки. Лучше выбирать стрижки с объёмом и движением, которые визуально придают лёгкость и молодость.

"Овал лица не меняется всю жизнь. Поэтому всё, что нам нужно, — это форма, идеально подходящая к чертам, текстуре и росту волос", — подчёркивает Альберто Сангуино, директор по образованию бренда Llongueras.

Что выбрать: 3 актуальные стрижки

1. "Рамка"

Эта стрижка мягко очерчивает лицо, подчёркивая скулы и глаза. Она подходит практически всем и легко адаптируется под любую длину.

2. Пикси

Короткий, смелый и очень свежий вариант, который добавляет объёма в нужных местах. Особенно хорош для тёплого времени года — укладка займёт минуты.

3. Чёлка

Необязательно густая и прямая — можно выбрать лёгкую, "рваную" или удлинённую. Она маскирует морщинки на лбу и придаёт образу игривость.

Особенности для тонких волос

Если волосы стали тонкими или ломкими, стоит делать акцент на структуре, а не длине. Прямые с чёткими линиями создают иллюзию густоты и помогают избежать прилизанного эффекта. Волосы выглядят ухоженными, но не теряют в лёгкости.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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