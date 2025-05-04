Ножницы против времени: три стрижки, которые творят с лицом магию

Весна и лето — лучшее время для перемен. А если хочется выглядеть моложе, свежее и элегантнее без уколов и пластики, достаточно всего одной детали — правильной стрижки.
Она способна не просто освежить образ, а буквально "подтянуть" черты лица, придать уверенности и упростить уход за волосами в жаркие месяцы. Главное — выбрать ту самую.
С возрастом кожа теряет упругость, а черты лица становятся мягче. Чтобы вернуть выразительность, лучше избегать чётких и резких линий — особенно в области висков и чёлки. Лучше выбирать стрижки с объёмом и движением, которые визуально придают лёгкость и молодость.
"Овал лица не меняется всю жизнь. Поэтому всё, что нам нужно, — это форма, идеально подходящая к чертам, текстуре и росту волос", — подчёркивает Альберто Сангуино, директор по образованию бренда Llongueras.
1. "Рамка"
Эта стрижка мягко очерчивает лицо, подчёркивая скулы и глаза. Она подходит практически всем и легко адаптируется под любую длину.
2. Пикси
Короткий, смелый и очень свежий вариант, который добавляет объёма в нужных местах. Особенно хорош для тёплого времени года — укладка займёт минуты.
3. Чёлка
Необязательно густая и прямая — можно выбрать лёгкую, "рваную" или удлинённую. Она маскирует морщинки на лбу и придаёт образу игривость.
Если волосы стали тонкими или ломкими, стоит делать акцент на структуре, а не длине. Прямые с чёткими линиями создают иллюзию густоты и помогают избежать прилизанного эффекта. Волосы выглядят ухоженными, но не теряют в лёгкости.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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