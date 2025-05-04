Первое свидание или модный саботаж? Вот где ты могла перегнуть

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты репетируешь образ перед зеркалом, скидываешь фотки подруге, пересматриваешь "луки" в галерее и всё ещё не уверена, что надеть? Знакомо. Особенно когда на носу первое свидание. Твоя цель — покорить, не отпугнув. И для этого нужно всего лишь… не надеть одно из этих пяти "модных оружий массового поражения".

Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свидание

1. Наряд-эксперимент

Мужчины часто выбирают простые кафе или прогулку по парку — чтобы не устраивать лишний пафос. Поэтому не стоит облачаться в авангардное платье, похожее на оригами от японского художника. В кофейне это будет выглядеть не эпатажно, а странно. Вспомни: первое свидание — не показ мод, а лёгкий романтический флирт.

2. Спортивный перебор

Кроссовки, худи, джоггеры — всё это прекрасно, но с оговорками. Если только ты не идёшь в спортзал, не стоит превращаться в walking gym. Баланс — твой лучший союзник: к платью — кеды, к классическим туфлям — свитшот, к спортивным брюкам — структурированный жакет. Пусть в образе будет интрига, а не буквальность.

3. Ходячий оверсайз

Любим мы объёмные вещи — никто не спорит. Но гиперсайз на первом свидании может сыграть против тебя. Он скрывает фигуру, съедает пропорции и делает образ менее соблазнительным. Лучше объединить одну свободную вещь (например, рубашку-бойфренда) с чем-то приталенным — скажем, скинни-джинсами. Главное — чувство меры.

4. Откровенность, переходящая в вульгарность

Если тебе хочется лёгкой интриги — оставь что-то воображению. Прозрачная блузка и мини-юбка с разрезом — не самый удачный тандем, если ты рассчитываешь на что-то большее, чем чашка кофе. Лучше соблюсти баланс: короткая юбка — к закрытому топу, обнажённые плечи — к спокойному низу.

5. Каблуки-убийцы

Да, каблуки — красиво. Но шпильки в 15 см не для жизни, а для подиума. Если вы после ужина захотите пройтись или станцевать — ты будешь страдать. Мужчины любят уверенных девушек, а не тех, кто цепляется за стены. Надень те туфли, в которых ты не упадёшь — буквально и метафорически.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.