Брови не по плану? Есть способ всё переиграть… и выиграть

Даже если ты покрасила брови по всем правилам, результат не всегда радует. То тон не тот, то кожа раздражена, то краска быстро смылась. Именно в таких ситуациях мастера прибегают к двойному окрашиванию. Это не прихоть, а настоящая спасительная техника, если хочется стойкий, красивый цвет — и никакого "эффекта маркера".
Важно помнить: такая техника требует аккуратности и понимания, как взаимодействуют разные составы.
Хна для бровей — природный краситель на основе лавсонии и басмы. Достаточно смешать с водой, чтобы получить рабочий состав. Она отлично ложится на жирную и комбинированную кожу и даёт эффект "биотатуажа". При этом хна не проникает вглубь волоса, окрашивает только снаружи. Держится на коже дольше, но может вызвать аллергию.
Краска для бровей — это уже химия: аммиак и его производные. Работает только в паре с оксидом, зато аллергию вызывает реже. Лучше всего подходит для нормальной и сухой кожи, а результат получается более естественным. Краска проникает внутрь волоса, а значит, держится дольше.
"Хна и краска нужны для одной цели — сделать окрашивание бровей. Однако эти продукты имеют кардинальные отличия друг от друга", — отмечает Анастасия Погребная, мастер-преподаватель и автор книги "Как стать бровистом".
При грамотном подходе двойное окрашивание способно спасти даже самый неудачный тон и подарить тот самый идеальный цвет.
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.
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