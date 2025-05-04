Брови не по плану? Есть способ всё переиграть… и выиграть

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже если ты покрасила брови по всем правилам, результат не всегда радует. То тон не тот, то кожа раздражена, то краска быстро смылась. Именно в таких ситуациях мастера прибегают к двойному окрашиванию. Это не прихоть, а настоящая спасительная техника, если хочется стойкий, красивый цвет — и никакого "эффекта маркера".

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Окрашивание бровей

Когда нужно двойное окрашивание

Тебе не понравился итоговый оттенок.

Краска не подошла к типу кожи.

Хочется выразительного, но натурального цвета.

Кожа плохо принимает пигмент.

Важно помнить: такая техника требует аккуратности и понимания, как взаимодействуют разные составы.

В чём разница между хной и краской

Хна для бровей — природный краситель на основе лавсонии и басмы. Достаточно смешать с водой, чтобы получить рабочий состав. Она отлично ложится на жирную и комбинированную кожу и даёт эффект "биотатуажа". При этом хна не проникает вглубь волоса, окрашивает только снаружи. Держится на коже дольше, но может вызвать аллергию.

Краска для бровей — это уже химия: аммиак и его производные. Работает только в паре с оксидом, зато аллергию вызывает реже. Лучше всего подходит для нормальной и сухой кожи, а результат получается более естественным. Краска проникает внутрь волоса, а значит, держится дольше.

"Хна и краска нужны для одной цели — сделать окрашивание бровей. Однако эти продукты имеют кардинальные отличия друг от друга", — отмечает Анастасия Погребная, мастер-преподаватель и автор книги "Как стать бровистом".

Как всё сделать правильно

Начинай с оценки результата после первого окрашивания.

Подбери второй состав с учётом типа кожи и желаемого цвета.

Не совмещай хну и краску в одной процедуре — только последовательно, с перерывом и соблюдением всех правил.

При грамотном подходе двойное окрашивание способно спасти даже самый неудачный тон и подарить тот самый идеальный цвет.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.



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