Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрый компост своими руками: народный способ, который реально работает
Первое свидание или модный саботаж? Вот где ты могла перегнуть
Этот спорт признан лучшим во время менопаузы для уменьшения симптомов
Сорняки исчезают за 3 дня: уксус и кипяток вместо бесконечных выкапываний
Выжили миллионы лет — и сдулись за одно столетие: что сделали люди с самыми сильными животными
Болгарские сырные маффины, которые съедаются быстрее, чем пекутся
Греция покорила мир: три пляжа Ионического моря вошли в список 50 лучших в мире
Кожура огурца может больше, чем кажется: почему её не стоит срезать
Пандановые пирожные в качестве сувенира: как семейная пекарня достигла успеха на рынке

Брови не по плану? Есть способ всё переиграть… и выиграть

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Даже если ты покрасила брови по всем правилам, результат не всегда радует. То тон не тот, то кожа раздражена, то краска быстро смылась. Именно в таких ситуациях мастера прибегают к двойному окрашиванию. Это не прихоть, а настоящая спасительная техника, если хочется стойкий, красивый цвет — и никакого "эффекта маркера".

Окрашивание бровей
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Окрашивание бровей

Когда нужно двойное окрашивание

  • Тебе не понравился итоговый оттенок.
  • Краска не подошла к типу кожи.
  • Хочется выразительного, но натурального цвета.
  • Кожа плохо принимает пигмент.

Важно помнить: такая техника требует аккуратности и понимания, как взаимодействуют разные составы.

В чём разница между хной и краской

Хна для бровей — природный краситель на основе лавсонии и басмы. Достаточно смешать с водой, чтобы получить рабочий состав. Она отлично ложится на жирную и комбинированную кожу и даёт эффект "биотатуажа". При этом хна не проникает вглубь волоса, окрашивает только снаружи. Держится на коже дольше, но может вызвать аллергию.

Краска для бровей — это уже химия: аммиак и его производные. Работает только в паре с оксидом, зато аллергию вызывает реже. Лучше всего подходит для нормальной и сухой кожи, а результат получается более естественным. Краска проникает внутрь волоса, а значит, держится дольше.

"Хна и краска нужны для одной цели — сделать окрашивание бровей. Однако эти продукты имеют кардинальные отличия друг от друга", — отмечает Анастасия Погребная, мастер-преподаватель и автор книги "Как стать бровистом".

Как всё сделать правильно

  • Начинай с оценки результата после первого окрашивания.
  • Подбери второй состав с учётом типа кожи и желаемого цвета.
  • Не совмещай хну и краску в одной процедуре — только последовательно, с перерывом и соблюдением всех правил.

При грамотном подходе двойное окрашивание способно спасти даже самый неудачный тон и подарить тот самый идеальный цвет.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Домашние животные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Последние материалы
Ярче, чем закат в тропиках: 12 животных, которые выглядят как драгоценности
10 000 номеров, 70 ресторанов и 4 вертолётные площадки: Саудовская Аравия строит самый большой в мире отель
В мае лучше полежать, чем поработать: что разрушает сад под видом заботы
Кажется, варишь одно и то же, а польза — разная: что не так с яйцами вкрутую
Буханка за полтора миллиона: что происходит с ценами на УАЗ
Соседов внёс ясность: почему Киркоров избегает говорить об Алле Пугачёвой — это неспроста
Таблетка от смерти: учёные победили главный ген старения
Mercedes-Benz отказалась от прогнозирования прибыли на 2025 год: что ожидает автомобильный рынок
Тело худеет, а мышцы растут: вот почему тренировка MetCon так эффективна для снижения веса и крепких мускул
Тихий убийца в холодильнике: этот "здоровый" продукт повышает риск рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.