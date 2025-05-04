Не суши волосы, пока не сделаешь ЭТО — иначе прощай, блеск

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты когда-нибудь видела волосы, сияющие, как зеркало? Конечно, да — в роликах шампуней. Но вот парадокс: дело вовсе не в самом шампуне. Всё начинается и заканчивается… в душе. Вернее, в том, что ты упускаешь перед выходом из него.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Веснушки

Блеск начинается с кутикулы

Поверхность каждого волоса покрыта чешуйками, как черепица на крыше. Если они плотно прилегают друг к другу — волос блестит, отражает свет, выглядит здоровым. Но когда ты моешь голову горячей водой, тепло открывает кутикулу — и влага, да, попадает внутрь. Проблема в том, что и все полезные вещества потом легко "упархивают" обратно, а блеск исчезает.

Пять секунд, которые решают всё

Чтобы закрыть чешуйки, просто ополосни волосы холодной водой в конце душа. Всего пять секунд. Это "запечатывает" структуру волоса и помогает сохранить весь уход внутри. В результате волосы становятся более гладкими, крепкими и сияющими — даже без укладки.

"Низкая температура запечатает кутикулу, а регулярные холодные ополаскивания сделают волосы сильными, здоровыми и блестящими", — говорит стилист Эндрю Фицсаймонс.

Плюс ещё 5 работающих приёмов

Глубокая очистка: раз в 2 недели (или в месяц) используй очищающий шампунь — он убирает накопившиеся остатки стайлинга.

Несмываемый кондиционер: особенно нужен, если волосы с возрастом потеряли природные липиды.

Наволочки из шёлка: хлопок — враг блеска, он пушит волосы.

Щётка с кабаньей щетиной: равномерно распределяет кожное сало — твой натуральный блеск!

Маска на масле: делай глубоко увлажняющую маску раз в 2 недели, особенно если волосы сухие.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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