Ошиблись с помадой — и минус свежесть: как не состарить себя макияжем

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Макияж может творить чудеса, особенно если он подобран грамотно. Однако даже самая дорогая косметика может испортить впечатление, если выбран неправильный оттенок помады. Ведь именно цвет губ — акцент, который может либо подчеркнуть свежесть, либо визуально прибавить возраст. Давайте разберёмся, какие оттенки молодят, а какие, наоборот, старят лицо.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Оттенки, которые визуально омолаживают

Если вы хотите добавить лицу свежести и лёгкости, отдавайте предпочтение:

Тёплым розовым и персиковым оттенкам. Они придают лицу здоровый румянец и освежают.

Они придают лицу здоровый румянец и освежают. Ягодным цветам — малина, клюква, брусника. Особенно актуальны для женщин старше 35 лет: губы выглядят объёмнее, а кожа — свежее.

— малина, клюква, брусника. Особенно актуальны для женщин старше 35 лет: губы выглядят объёмнее, а кожа — свежее. Нюд с лёгким розовым подтоном. Универсальный и очень мягкий вариант для дневного макияжа.

Главный секрет — выбирать оттенки, близкие к натуральному цвету губ, но чуть ярче.

Цвета, которые старят

Некоторые цвета, даже если они вам нравятся, могут сделать лицо усталым и возрастным:

Коричневые и терракотовые тона. Особенно в матовом варианте — подчёркивают морщины и делают кожу тусклой.

Особенно в матовом варианте — подчёркивают морщины и делают кожу тусклой. Тёмно-бордовый и винный. Подходят только при идеально ровном тоне кожи и тщательном макияже глаз.

Подходят только при идеально ровном тоне кожи и тщательном макияже глаз. Бледные бежевые нюды. Лишают лицо выразительности и делают его плоским.

Избегайте матовых текстур с плотным покрытием — они подчёркивают возрастные изменения.

Учитывайте тон кожи и возраст

Цвет помады должен гармонировать с тоном вашей кожи и учитывать возрастные изменения:

Светлая кожа «любит» розовые и ягодные оттенки. Смуглой коже подойдут коралловые и насыщенные розовые. После 40 лучше избегать слишком ярких и экстремальных цветов — они подчёркивают недостатки.

Правильно подобранный цвет помады — ваш союзник в борьбе за молодость. Делайте ставку на натуральные, освежающие оттенки, и помните: чем легче текстура и теплее тон — тем свежее выглядит лицо.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



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