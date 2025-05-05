Ошиблись с помадой — и минус свежесть: как не состарить себя макияжем

Макияж может творить чудеса, особенно если он подобран грамотно. Однако даже самая дорогая косметика может испортить впечатление, если выбран неправильный оттенок помады. Ведь именно цвет губ — акцент, который может либо подчеркнуть свежесть, либо визуально прибавить возраст. Давайте разберёмся, какие оттенки молодят, а какие, наоборот, старят лицо.
Если вы хотите добавить лицу свежести и лёгкости, отдавайте предпочтение:
Главный секрет — выбирать оттенки, близкие к натуральному цвету губ, но чуть ярче.
Некоторые цвета, даже если они вам нравятся, могут сделать лицо усталым и возрастным:
Избегайте матовых текстур с плотным покрытием — они подчёркивают возрастные изменения.
Цвет помады должен гармонировать с тоном вашей кожи и учитывать возрастные изменения:
Правильно подобранный цвет помады — ваш союзник в борьбе за молодость. Делайте ставку на натуральные, освежающие оттенки, и помните: чем легче текстура и теплее тон — тем свежее выглядит лицо.
Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.
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