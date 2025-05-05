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Ошиблись с помадой — и минус свежесть: как не состарить себя макияжем

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Макияж может творить чудеса, особенно если он подобран грамотно. Однако даже самая дорогая косметика может испортить впечатление, если выбран неправильный оттенок помады. Ведь именно цвет губ — акцент, который может либо подчеркнуть свежесть, либо визуально прибавить возраст. Давайте разберёмся, какие оттенки молодят, а какие, наоборот, старят лицо.

Губные помады
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады

Оттенки, которые визуально омолаживают

Если вы хотите добавить лицу свежести и лёгкости, отдавайте предпочтение:

  • Тёплым розовым и персиковым оттенкам. Они придают лицу здоровый румянец и освежают.
  • Ягодным цветам — малина, клюква, брусника. Особенно актуальны для женщин старше 35 лет: губы выглядят объёмнее, а кожа — свежее.
  • Нюд с лёгким розовым подтоном. Универсальный и очень мягкий вариант для дневного макияжа.

Главный секрет — выбирать оттенки, близкие к натуральному цвету губ, но чуть ярче.

Цвета, которые старят

Некоторые цвета, даже если они вам нравятся, могут сделать лицо усталым и возрастным:

  • Коричневые и терракотовые тона. Особенно в матовом варианте — подчёркивают морщины и делают кожу тусклой.
  • Тёмно-бордовый и винный. Подходят только при идеально ровном тоне кожи и тщательном макияже глаз.
  • Бледные бежевые нюды. Лишают лицо выразительности и делают его плоским.

Избегайте матовых текстур с плотным покрытием — они подчёркивают возрастные изменения.

Учитывайте тон кожи и возраст

Цвет помады должен гармонировать с тоном вашей кожи и учитывать возрастные изменения:

  1. Светлая кожа «любит» розовые и ягодные оттенки.
  2. Смуглой коже подойдут коралловые и насыщенные розовые.
  3. После 40 лучше избегать слишком ярких и экстремальных цветов — они подчёркивают недостатки.

Правильно подобранный цвет помады — ваш союзник в борьбе за молодость. Делайте ставку на натуральные, освежающие оттенки, и помните: чем легче текстура и теплее тон — тем свежее выглядит лицо.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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