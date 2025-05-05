Выпадают волосы? Возможно, вам срочно нужна мезотерапия — рассказываем, кому и зачем

Мезотерапия кожи головы — это инъекционное введение активных коктейлей с витаминами, микроэлементами и аминокислотами непосредственно в зону роста волос. Цель процедуры — пробудить спящие фолликулы, усилить питание корней и предотвратить дальнейшее выпадение волос.
Вы не уверены, нужна ли вам эта процедура? Вот основные показания:
Несмотря на популярность, процедура не является универсальной. Она может быть неэффективна:
В таких случаях необходима консультация трихолога и комплексное лечение.
Процедура длится около 30 минут. Сначала очищают кожу головы, затем делают множественные микропроколы с введением состава. Курс — от 6 до 10 процедур, с интервалом 1–2 недели.
Мезотерапия — это не просто «уход», а серьёзное средство восстановления волос при правильных показаниях. Если вы замечаете тревожные изменения в состоянии волос — не откладывайте визит к специалисту.
Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.
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