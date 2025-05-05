Выпадают волосы? Возможно, вам срочно нужна мезотерапия — рассказываем, кому и зачем

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мезотерапия кожи головы — это инъекционное введение активных коктейлей с витаминами, микроэлементами и аминокислотами непосредственно в зону роста волос. Цель процедуры — пробудить спящие фолликулы, усилить питание корней и предотвратить дальнейшее выпадение волос.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Кому мезотерапия показана в первую очередь?

Вы не уверены, нужна ли вам эта процедура? Вот основные показания:

Интенсивное выпадение волос. Особенно, если оно связано со стрессом, диетами или гормональными сбоями. Алопеция (облысение). Как у мужчин, так и у женщин, включая андрогенетическую и диффузную формы. Замедленный рост волос. Если вы замечаете, что волосы стали тонкими, ломкими и перестали расти. Перхоть и жирная кожа головы. Мезотерапия регулирует работу сальных желез и уменьшает раздражение. Реабилитация после родов или болезней. Когда волосы истощены, мезо-коктейли могут стать спасением.

Когда мезотерапия не сработает?

Несмотря на популярность, процедура не является универсальной. Она может быть неэффективна:

При запущенных стадиях облысения, когда фолликулы полностью атрофированы

Если причина проблемы — аутоиммунные заболевания

При сильных гормональных нарушениях, которые не корректируются

В таких случаях необходима консультация трихолога и комплексное лечение.

Как проходит процедура?

Процедура длится около 30 минут. Сначала очищают кожу головы, затем делают множественные микропроколы с введением состава. Курс — от 6 до 10 процедур, с интервалом 1–2 недели.

Мезотерапия — это не просто «уход», а серьёзное средство восстановления волос при правильных показаниях. Если вы замечаете тревожные изменения в состоянии волос — не откладывайте визит к специалисту.

Уточнения

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.



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