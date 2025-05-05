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Хотите идеальный результат от уколов красоты? Начните с правильной подготовки

1:43
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Инъекционные процедуры — это не просто визит в кабинет косметолога, а полноценное вмешательство, пусть и минимально инвазивное. От того, как вы подготовитесь к курсу, зависит не только эстетический результат, но и скорость восстановления, риск побочных реакций, длительность эффекта.

Увеличение губ
Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

За 7–10 дней до процедуры

  • Отказ от препаратов, разжижающих кровь. Исключите аспирин, ибупрофен, витамин Е и омегу-3 — они повышают риск гематом.
  • Алкоголь под запретом. Даже бокал вина может ухудшить свёртываемость крови и усилить отёчность.
  • Увлажнение — ваш союзник. Начните пить больше воды и используйте активные увлажняющие средства для кожи. Это особенно важно при мезотерапии и биоревитализации.

За 2–3 дня до визита

  • Избегайте процедур-агрессоров. Никаких кислотных пилингов, солярия или активного массажа лица.
  • Сведите стресс к минимуму. Кожа реагирует на ваше внутреннее состояние, а стресс повышает риск воспалительных реакций.

В день процедуры

  • Без макияжа. Приходите на приём с чистой кожей.
  • Плотно не завтракайте. Лёгкий перекус — идеально. Избегайте острых и солёных продуктов.
  • Не планируйте активный день. Дайте себе время на восстановление.

После инъекций — не забывайте про постуход

Подготовка — это только часть успеха. Следуйте всем рекомендациям косметолога: не трогайте лицо, не наносите макияж, избегайте сауны, бани, солнца. Первые сутки особенно важны.

Уточнения

Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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