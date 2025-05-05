Хотите идеальный результат от уколов красоты? Начните с правильной подготовки

Инъекционные процедуры — это не просто визит в кабинет косметолога, а полноценное вмешательство, пусть и минимально инвазивное. От того, как вы подготовитесь к курсу, зависит не только эстетический результат, но и скорость восстановления, риск побочных реакций, длительность эффекта.
Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ
За 7–10 дней до процедуры
Отказ от препаратов, разжижающих кровь. Исключите аспирин, ибупрофен, витамин Е и омегу-3 — они повышают риск гематом.
Алкоголь под запретом. Даже бокал вина может ухудшить свёртываемость крови и усилить отёчность.
Увлажнение — ваш союзник. Начните пить больше воды и используйте активные увлажняющие средства для кожи. Это особенно важно при мезотерапии и биоревитализации.
За 2–3 дня до визита
Избегайте процедур-агрессоров. Никаких кислотных пилингов, солярия или активного массажа лица.
Сведите стресс к минимуму. Кожа реагирует на ваше внутреннее состояние, а стресс повышает риск воспалительных реакций.
В день процедуры
Без макияжа. Приходите на приём с чистой кожей.
Плотно не завтракайте. Лёгкий перекус — идеально. Избегайте острых и солёных продуктов.
Не планируйте активный день. Дайте себе время на восстановление.
После инъекций — не забывайте про постуход
Подготовка — это только часть успеха. Следуйте всем рекомендациям косметолога: не трогайте лицо, не наносите макияж, избегайте сауны, бани, солнца. Первые сутки особенно важны.
Уточнения
Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.