Хотите идеальный результат от уколов красоты? Начните с правильной подготовки

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Инъекционные процедуры — это не просто визит в кабинет косметолога, а полноценное вмешательство, пусть и минимально инвазивное. От того, как вы подготовитесь к курсу, зависит не только эстетический результат, но и скорость восстановления, риск побочных реакций, длительность эффекта.

Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

За 7–10 дней до процедуры

Отказ от препаратов, разжижающих кровь. Исключите аспирин, ибупрофен, витамин Е и омегу-3 — они повышают риск гематом.

Исключите аспирин, ибупрофен, витамин Е и омегу-3 — они повышают риск гематом. Алкоголь под запретом. Даже бокал вина может ухудшить свёртываемость крови и усилить отёчность.

Даже бокал вина может ухудшить свёртываемость крови и усилить отёчность. Увлажнение — ваш союзник. Начните пить больше воды и используйте активные увлажняющие средства для кожи. Это особенно важно при мезотерапии и биоревитализации.

За 2–3 дня до визита

Избегайте процедур-агрессоров. Никаких кислотных пилингов, солярия или активного массажа лица.

Никаких кислотных пилингов, солярия или активного массажа лица. Сведите стресс к минимуму. Кожа реагирует на ваше внутреннее состояние, а стресс повышает риск воспалительных реакций.

В день процедуры

Без макияжа. Приходите на приём с чистой кожей.

Приходите на приём с чистой кожей. Плотно не завтракайте. Лёгкий перекус — идеально. Избегайте острых и солёных продуктов.

Лёгкий перекус — идеально. Избегайте острых и солёных продуктов. Не планируйте активный день. Дайте себе время на восстановление.

После инъекций — не забывайте про постуход

Подготовка — это только часть успеха. Следуйте всем рекомендациям косметолога: не трогайте лицо, не наносите макияж, избегайте сауны, бани, солнца. Первые сутки особенно важны.

Уточнения

Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.



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