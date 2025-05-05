Перхоть и зуд летом? Вот чего на самом деле не хватает вашей коже головы

Летом многие замечают: волосы быстрее жирнеют, появляется зуд, а иногда — и заметная перхоть. Причина — сочетание жары, пота, пыли и ультрафиолета. Всё это провоцирует активную выработку кожного сала, нарушает микрофлору и создаёт идеальные условия для размножения грибков, вызывающих шелушение.
Если вы ощущаете постоянный дискомфорт, а плечи покрываются «снегом» — это повод пересмотреть уход. Обычные шампуни могут не справляться летом, особенно если они содержат силиконы и не промывают кожу головы достаточно глубоко.
Отвары ромашки, крапивы и коры дуба помогают успокоить кожу, снизить воспаление и нормализовать жирность. Ополаскивайте ими волосы после мытья 2–3 раза в неделю.
Лето — это стресс не только для кожи лица, но и для кожи головы. Своевременный и правильный уход поможет вам не только справиться с зудом и перхотью, но и сохранить свежесть и лёгкость волос. Прислушивайтесь к сигналам тела — и волосы обязательно отблагодарят вас блеском и силой.
Пе́рхоть — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.