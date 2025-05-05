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Перхоть и зуд летом? Вот чего на самом деле не хватает вашей коже головы

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Летом многие замечают: волосы быстрее жирнеют, появляется зуд, а иногда — и заметная перхоть. Причина — сочетание жары, пота, пыли и ультрафиолета. Всё это провоцирует активную выработку кожного сала, нарушает микрофлору и создаёт идеальные условия для размножения грибков, вызывающих шелушение.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Зуд и перхоть: сигнал, а не приговор

Если вы ощущаете постоянный дискомфорт, а плечи покрываются «снегом» — это повод пересмотреть уход. Обычные шампуни могут не справляться летом, особенно если они содержат силиконы и не промывают кожу головы достаточно глубоко.

Как ухаживать за кожей головы в жару

  • Регулярное очищение. Используйте мягкие шампуни с цинком, салициловой кислотой или пантенолом. Раз в неделю применяйте скраб или отшелушивающую маску для кожи головы.
  • Лёгкие текстуры. Избегайте тяжёлых масел и плотных масок. Если кожа жирная, наносите маски только на длину волос.
  • Сушка и проветривание. Не ходите долго с мокрыми волосами. Во влажной среде активизируются грибки и бактерии.
  • Головные уборы. Шляпа или кепка защитят от перегрева и солнечных ожогов кожи головы. Но важно, чтобы они «дышали» и не провоцировали потливость.

Домашние средства

Отвары ромашки, крапивы и коры дуба помогают успокоить кожу, снизить воспаление и нормализовать жирность. Ополаскивайте ими волосы после мытья 2–3 раза в неделю.

Здоровье кожи головы — основа красивых волос

Лето — это стресс не только для кожи лица, но и для кожи головы. Своевременный и правильный уход поможет вам не только справиться с зудом и перхотью, но и сохранить свежесть и лёгкость волос. Прислушивайтесь к сигналам тела — и волосы обязательно отблагодарят вас блеском и силой.

Уточнения

Пе́рхоть — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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