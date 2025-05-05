Не пышут объёмом? Исправляем самые частые ошибки в уходе за короткой стрижкой

Многие считают, что короткие волосы не требуют особого ухода. Однако, чтобы сохранить их форму и свежесть важен грамотный подход к ежедневной и регулярной заботе. Короткая стрижка быстро теряет объём и загрязняется — особенно если кожа головы склонна к жирности.
Короткие волосы нуждаются в частом, но деликатном очищении. Используйте шампуни с лёгкой текстурой и без силиконов, чтобы избежать «прилипания» волос к коже головы. Для тонких волос подойдут шампуни с протеинами и коллагеном — они приподнимают волосы от корней.
Плотные маски могут утяжелять короткие волосы. Отдавайте предпочтение несмываемым кондиционерам в виде спреев или лёгких кремов. Для окрашенных или сухих волос раз в неделю используйте восстанавливающую маску, но наносите её только на кончики.
Лёгкий мусс, текстурирующий спрей или сухой шампунь — ваши лучшие помощники в создании объёма. При укладке используйте круглую расчёску и фен с насадкой-диффузором. Пудра для объёма поможет в те дни, когда волосы «не слушаются».
Чтобы короткие волосы выглядели ухоженно, важно обновлять форму каждые 3–5 недель. Это не только сохраняет стиль, но и облегчает укладку. Не игнорируйте этот пункт — он влияет на общее восприятие внешности.
Короткие волосы могут быть стильными, дерзкими и женственными. Главное — уделить им немного внимания и подобрать продукты, подходящие именно вам. Уверенность начинается с мелочей — в том числе с прически.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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