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Запах, который не уходит: трюк, изменивший всё, кроме флакона

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Сколько раз вы наносили любимый парфюм утром, а уже к обеду от него не осталось и следа? Утренний ритуал превращается в разочарование: аромат, который должен был сопровождать вас весь день, исчезает, будто его и не было. Но есть один неожиданный способ продлить жизнь духам — простой, гениальный и доступный каждому.

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

Не просто парфюм — это часть вас

Духи — это больше, чем просто запах. Это невидимый отпечаток, который остаётся с вами. Он может передавать эмоции, вызывать воспоминания, создавать ауру. И именно поэтому так обидно, когда парфюм не держится.

В чём секрет стойкости

Ответ на этот вопрос даёт доктор Филомени, фармацевт с многолетним опытом и страстью к косметике. По её словам, главная ошибка — наносить аромат на сухую кожу. Дело в том, что обезвоженная кожа буквально "впитывает" запах, как губка, и он быстро исчезает.

Волшебное сочетание

Выход? Используйте крем для тела. Но не просто нанесите его перед парфюмом, а… сделайте из него основу. Смешайте увлажняющий крем с каплей духов — прямо на ладони или в отдельной баночке. Полученную смесь нанесите на зоны, где обычно носите аромат: шею, запястья, сгибы локтей.

Результат? Запах становится не просто стойким, а раскрывается постепенно, плавно, будто волнами. Кожа удерживает аромат и помогает ему "жить" весь день, не теряя глубины и характера.

Этот метод прост, но работает как настоящая магия. И он может превратить ваш обычный флакон духов в нечто гораздо более долговечное и выразительное.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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