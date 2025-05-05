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Цвет есть, но никто не видит: почему эта окраска стала трендом офисных бунтарей

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Меняешь цвет волос, а на работе этого даже не замечают? Это не магия, а техника, которая умеет прятать яркость до нужного момента. Скрытое окрашивание — как секретный код: включается только при определённых условиях.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

Цвет — внутри

Суть проста: краска наносится не на всю длину, а на нижние слои волос. Сверху — ваш привычный натуральный или нейтральный оттенок. В распущенном виде волосы выглядят вполне сдержанно, но стоит собрать их в хвост или сделать небрежный пучок — и появляется эффект "вау".

Однотон или радуга

Вариантов два:

  • Монохромный — один акцентный оттенок. Стильно и сдержанно.

  • Многоцветный — сочетание сразу нескольких тонов. Получается прятать в волосах настоящую радугу, которая вспыхивает при движении.

Для офиса и души

Это идеальное решение для тех, кому хочется перемен, но работа или учёба требует консервативного вида. Даже если покрасить волосы в неон, этого никто не узнает — до тех пор, пока вы сами не решите показать.

Подходит не всем

Лучше всего техника смотрится на длинных или средних волосах. На коротких прядях скрыть яркость сложнее — затылок может "выдать" секрет.

Удобно и надолго

Такая окраска не требует частой коррекции: отросшие корни не бросаются в глаза, ведь они прячутся под верхним слоем. А если добавить градиент или мелирование — эффект только усилится.

Цвет, который всегда с вами, но только когда вы этого хотите. Разве не об этом мечтают все, кто боится кардинальных перемен?

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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