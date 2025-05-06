Один промах — и ты без защиты: как на самом деле работает санскрин

Санскрин — это не просто сезонная "обязаловка", а ежедневная броня для кожи. Особенно весной, когда солнце уже активно, а защита нужна как никогда. Но знаешь ли ты, что один промах при нанесении может свести всю защиту к нулю?
Сначала — крем, потом макияж. Нанеси УФ-крем ровным слоем, не втирая, а аккуратно распределяя по лицу. Особое внимание — зоне под глазами, крыльям носа и уголкам глаз. Затем подожди 15 минут и только после этого наноси косметику, не растирая основу.
Простое правило: две полоски крема — от основания до кончиков указательного и среднего пальцев. Этого хватит на лицо и шею.
Санскрины бывают плотными и липкими, особенно для жирной кожи. Чтобы избежать блеска:
Простой умывалки недостаточно. Жирорастворимые компоненты крема остаются на коже. Нужны специальные средства:
А для тела подойдут гель с маслами и жёсткая мочалка — просто, эффективно и без лишних затрат.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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