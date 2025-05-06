Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природное оружие против клещей: как работает настой пижмы
Варишь яйца каждый день? Вот что ты получаешь на самом деле
Кошка гадит в тапки или мстит вам по ночам: это не капризы — это крик о помощи
Секретное предложение: как Наталия Власова отказалась от смелого шага во время съёмок клипа на свой главный хит
Президентство как реалити-шоу: пошлина Трампа в 100% на иностранные фильмы — что это значит для киноиндустрии
Незавершённое чудо: что не успел построить Тамерлан — и почему это важно сегодня
900 артефактов и ни одного объяснения: что нашли в земле венгерские археологи — и почему это важно
Залил с любовью, а мотор захлебнулся: что бывает, когда льёшь, не глядя на щуп
Забудьте про обычные подтягивания: эта техника работает в 2 раза мощнее

Один промах — и ты без защиты: как на самом деле работает санскрин

Моя семья » Красота и стиль

Санскрин — это не просто сезонная "обязаловка", а ежедневная броня для кожи. Особенно весной, когда солнце уже активно, а защита нужна как никогда. Но знаешь ли ты, что один промах при нанесении может свести всю защиту к нулю?

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

Как правильно наносить

Сначала — крем, потом макияж. Нанеси УФ-крем ровным слоем, не втирая, а аккуратно распределяя по лицу. Особое внимание — зоне под глазами, крыльям носа и уголкам глаз. Затем подожди 15 минут и только после этого наноси косметику, не растирая основу.

Сколько наносить

Простое правило: две полоски крема — от основания до кончиков указательного и среднего пальцев. Этого хватит на лицо и шею.

Жирный блеск — не повод отказываться от защиты

Санскрины бывают плотными и липкими, особенно для жирной кожи. Чтобы избежать блеска:

  • Выбирай матирующий крем с ниацинамидом, цинком и белой глиной.
  • Наноси прозрачную пудру спустя 15 минут после крема.

Как часто обновлять

  • В помещении — каждые 3-4 часа.
  • На улице — каждые 1,5-2 часа.
    Даже если не загораешь, пот, прикосновения и мимика разрушают защиту.

Обновлять можно с помощью

  • Спонжа: точечно, даже поверх макияжа.
  • Санскрин-стика: удобно, но не слишком экономно.
  • Спрея: самый спорный вариант — легко переборщить и вдохнуть лишнее.

А как смывать

Простой умывалки недостаточно. Жирорастворимые компоненты крема остаются на коже. Нужны специальные средства:

  • Мицеллярка, гидрофильное масло.
  • Двухфазный лосьон или молочко.
  • Потом — умывание с мягким гелем.

А для тела подойдут гель с маслами и жёсткая мочалка — просто, эффективно и без лишних затрат.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Наука и техника
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия Аудио 
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю
Новости спорта
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю Аудио 
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Экономика и бизнес
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Варишь яйца каждый день? Вот что ты получаешь на самом деле
Кошка гадит в тапки или мстит вам по ночам: это не капризы — это крик о помощи
Секретное предложение: как Наталия Власова отказалась от смелого шага во время съёмок клипа на свой главный хит
Президентство как реалити-шоу: пошлина Трампа в 100% на иностранные фильмы — что это значит для киноиндустрии
Незавершённое чудо: что не успел построить Тамерлан — и почему это важно сегодня
900 артефактов и ни одного объяснения: что нашли в земле венгерские археологи — и почему это важно
Залил с любовью, а мотор захлебнулся: что бывает, когда льёшь, не глядя на щуп
Забудьте про обычные подтягивания: эта техника работает в 2 раза мощнее
Средняя зарплата в РФ может вырасти: вот сколько будут получать россияне
Спасаем газон от выгорания — секреты подкормки, о которых мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.