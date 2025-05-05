7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну

2:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пришло время освободить в шкафу место для стильных новинок. Весна и лето 2025 года обещают настоящую юбочную революцию — лёгкие ткани, трендовые силуэты и цвета, которые делают образ свежим и непринуждённым. Эти семь моделей уже на пике популярности, и каждая из них найдёт своё место в гардеробе — будь то прогулка по городу, пляжный день или вечерняя встреча.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки на прогулке

Белая юбка в пол

Максимальная длина, минимализм и воздух. Белая юбка из льна, поплина или трикотажа — универсальная база сезона. Она прекрасно сочетается с топами, рубашками и футболками, вписываясь и в расслабленный бохо, и в городской стиль.

Лёгкая струящаяся юбка

Эта модель вновь в моде: ткани свободно скользят по телу, создавая объём и игру света. Плиссе, кружево, модал — такие юбки делают образ элегантным без усилий. Легко носить с утра до вечера.

Юбка до колена

Новая интерпретация классики. Если раньше такая длина казалась скучной, то в 2025-м её подают с неожиданными акцентами — складками, узорами, яркой текстурой. Это — офис, который хочется носить и вне работы.

Полупрозрачные детали

Юбки с лёгкой вуалью остаются в тренде. Главное — выбрать модель с подкладкой, чтобы чувствовать себя комфортно. Пастельные и нейтральные оттенки подчёркивают женственность и лёгкость.

Длинная льняная юбка

Пляж, прогулка или вечер на веранде — льняная макси-юбка справится с любой задачей. Она дышит, выглядит стильно и остаётся актуальной вне зависимости от локации. В моде — природные оттенки и запахи.

Атлас и блеск

Атласные юбки — это и про элегантность, и про смелость. Носите их с жакетами, топами или даже толстовками. Оттенки сезона — розовый, мятный, слоновая кость, голубой и леопард.

Джинсовая классика

Деним не сдает позиций: актуальны юбки любой длины и кроя — от прямых до А-силуэта. Добавьте необработанные края, разрезы или белый цвет — и получите универсальную вещь на каждый день.

Модные юбки 2025 года — это комфорт, стиль и многоликость. Среди этих семи моделей легко найти ту, что подойдёт именно вам. Главное — носить её с удовольствием и лёгкостью, как требует новый сезон.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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