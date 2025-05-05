Прыщи лезут, хотя ешь правильно? Возможно, проблема в этих трёх продуктах

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"Я ем правильно, ухаживаю за кожей, но прыщи всё равно лезут!" — звучит знакомо? Угревая сыпь часто воспринимается как чисто косметическая проблема, но на самом деле её корни уходят глубоко внутрь. Даже самые дорогие средства не помогут, если в рационе ежедневно присутствуют три главных врага кожи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Как возникают прыщи

Всё начинается с активной работы сальных желез. Кожа вырабатывает слишком густое сало, которое закупоривает поры. Это создаёт идеальную среду для размножения бактерий, вызывающих воспаления и прыщи. Сильнее всего страдают лоб, нос и подбородок, но могут пострадать и грудь с верхней частью спины.

А теперь разберёмся, какие продукты буквально "разжигают" этот процесс.

ТОП-3 продукта, которые провоцируют акне

Быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом

Сладкое, белый хлеб, торты, каши быстрого приготовления — всё это вызывает резкий скачок сахара в крови. Организм реагирует всплеском инсулина и гормона IGF-1. А они, в свою очередь, усиливают чувствительность кожи к тестостерону. Результат — кожа жирнеет, поры забиваются, появляются новые воспаления.

Молочные продукты

Молоко содержит гормоны и молочный сахар, стимулирующие выработку кожного сала. Даже натуральный йогурт или сыр могут усилить проблему у склонных к акне людей.

Трансжиры и насыщенные жирные кислоты

Фастфуд, жареное на масле, маргарин, соусы, полуфабрикаты — всё это ухудшает состав кожного жира, делает его вязким, усиливает воспаления и ослабляет защиту кожи. Результат — стойкие и болезненные высыпания.

Что помогает при акне: полезные продукты

Цинк: регулирует работу сальных желез и борется с воспалением. Источники: отруби, яйца, твёрдый сыр, гречка, говядина.

регулирует работу сальных желез и борется с воспалением. Источники: отруби, яйца, твёрдый сыр, гречка, говядина. Витамин А и бета-каротин: сужают поры, регулируют салоотделение. Источники: морковь, шпинат, печень, курага.

сужают поры, регулируют салоотделение. Источники: морковь, шпинат, печень, курага. Омега-3 жиры: уменьшают воспаления. Источники: жирная рыба, морепродукты, льняные семечки, грецкие орехи.

уменьшают воспаления. Источники: жирная рыба, морепродукты, льняные семечки, грецкие орехи. Антиоксиданты (витамин Е и полифенолы): защищают кожу от окисления. Источники: орехи, зелёный чай, ягоды, фрукты, брокколи.

Акне — это не просто "плохая кожа". Это сигнал о внутренних нарушениях, в том числе связанных с питанием. Пересмотрите рацион — и кожа отблагодарит вас.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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