Прыщи лезут, хотя ешь правильно? Возможно, проблема в этих трёх продуктах

"Я ем правильно, ухаживаю за кожей, но прыщи всё равно лезут!" — звучит знакомо? Угревая сыпь часто воспринимается как чисто косметическая проблема, но на самом деле её корни уходят глубоко внутрь. Даже самые дорогие средства не помогут, если в рационе ежедневно присутствуют три главных врага кожи.
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Акне
Как возникают прыщи
Всё начинается с активной работы сальных желез. Кожа вырабатывает слишком густое сало, которое закупоривает поры. Это создаёт идеальную среду для размножения бактерий, вызывающих воспаления и прыщи. Сильнее всего страдают лоб, нос и подбородок, но могут пострадать и грудь с верхней частью спины.
А теперь разберёмся, какие продукты буквально "разжигают" этот процесс.
ТОП-3 продукта, которые провоцируют акне
Быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом
Сладкое, белый хлеб, торты, каши быстрого приготовления — всё это вызывает резкий скачок сахара в крови. Организм реагирует всплеском инсулина и гормона IGF-1. А они, в свою очередь, усиливают чувствительность кожи к тестостерону. Результат — кожа жирнеет, поры забиваются, появляются новые воспаления.
Молочные продукты
Молоко содержит гормоны и молочный сахар, стимулирующие выработку кожного сала. Даже натуральный йогурт или сыр могут усилить проблему у склонных к акне людей.
Трансжиры и насыщенные жирные кислоты
Фастфуд, жареное на масле, маргарин, соусы, полуфабрикаты — всё это ухудшает состав кожного жира, делает его вязким, усиливает воспаления и ослабляет защиту кожи. Результат — стойкие и болезненные высыпания.
Что помогает при акне: полезные продукты
Цинк: регулирует работу сальных желез и борется с воспалением. Источники: отруби, яйца, твёрдый сыр, гречка, говядина.
Витамин А и бета-каротин: сужают поры, регулируют салоотделение. Источники: морковь, шпинат, печень, курага.