Не хочешь филлер — попробуй это: носогубки станут меньше за 10 минут в день

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Носогубные складки могут появиться даже в молодом возрасте и моментально добавить лицу усталости. Но главное — причина у них не всегда возраст. У кого-то виноват гипертонус мышц, у кого-то отёки, лишний вес или даже прикус. Разбираемся, какие бывают носогубки и как их разгладить без филлеров и инъекций.

Девушка делает массаж лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает массаж лица

Спазмированные носогубки — морщины от напряжения

Когда мышцы лица слишком напряжены, они укорачиваются, тянут вниз кожу и жировую ткань — и появляются складки. Особенно активно в этом участвуют:

  • Мышцы вокруг носа и губ.
  • Щёчные, скуловые и жевательные.
  • Мышцы шеи (платизма), которые тянут всё лицо вниз.

Почему так происходит

  • Постоянный стресс и мимика тревоги.
  • Привычка щуриться без очков.
  • Сутулость и наклон головы вниз — например, при залипании в телефоне.

Что делать

  • Носите солнцезащитные очки и подберите коррекцию зрения.
  • Следите за осанкой и положением головы.
  • Делайте расслабляющий массаж лица: особенно зоны щёк, носа, губ и челюсти.
  • Упражнения для спины и шеи помогут избавиться от "смартфонной шеи".

Отёчные и жировые носогубки — складки из-за лишней жидкости

Здесь виновата рыхлая жировая ткань и плохой лимфоотток. Жидкость задерживается в области щёк, над складками образуются валики, а глубокие жировые пакеты растягивают кожу.

Что делать

  • Снизьте потребление соли и уберите фастфуд, алкоголь, кофе.
  • Не худейте резко — кожа не успеет адаптироваться.
  • Добавьте в уход массажи (руками, роллером или гуаша).
  • Избегайте филлеров в носогубную зону — они только усиливают отёк.

Стоматологические носогубки — заломы из-за челюсти

Если есть проблемы с прикусом или разрушенные зубы, нижняя челюсть поднимается вверх, и заломы становятся глубже.

Что делать

  • Обратитесь к стоматологу и оцените состояние прикуса.
  • Протезирование может вернуть лицу прежний объём и пропорции.

Возрастные носогубки — следствие потери коллагена

С возрастом кожа теряет упругость: снижается выработка коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, а кровообращение в тканях ухудшается. Это и делает заломы глубже.

Что делать

  • Используйте солнцезащитный крем не только с SPF, но и с UVA-защитой (PPD, PA, Broad Spectrum).
  • Ешьте белок, продукты с витамином С и группы B — это "стройматериалы" для кожи.
  • Делайте массаж для стимуляции кровообращения.
  • Добавьте в уход сыворотки с пептидами: транспортные (медь) и сигнальные (EGF, Palmitoyl), чтобы дать коже сигнал на обновление.

Носогубные складки можно сгладить, зная, что именно их вызвало. И чаще всего — это не возраст, а образ жизни, осанка, питание и привычки. Работайте с причиной, а не только со следствием — и лицо ответит вам благодарностью.

Уточнения

Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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