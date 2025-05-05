Не хочешь филлер — попробуй это: носогубки станут меньше за 10 минут в день

Носогубные складки могут появиться даже в молодом возрасте и моментально добавить лицу усталости. Но главное — причина у них не всегда возраст. У кого-то виноват гипертонус мышц, у кого-то отёки, лишний вес или даже прикус. Разбираемся, какие бывают носогубки и как их разгладить без филлеров и инъекций.
Когда мышцы лица слишком напряжены, они укорачиваются, тянут вниз кожу и жировую ткань — и появляются складки. Особенно активно в этом участвуют:
Здесь виновата рыхлая жировая ткань и плохой лимфоотток. Жидкость задерживается в области щёк, над складками образуются валики, а глубокие жировые пакеты растягивают кожу.
Если есть проблемы с прикусом или разрушенные зубы, нижняя челюсть поднимается вверх, и заломы становятся глубже.
С возрастом кожа теряет упругость: снижается выработка коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, а кровообращение в тканях ухудшается. Это и делает заломы глубже.
Носогубные складки можно сгладить, зная, что именно их вызвало. И чаще всего — это не возраст, а образ жизни, осанка, питание и привычки. Работайте с причиной, а не только со следствием — и лицо ответит вам благодарностью.
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