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Один штрих — и глаза засияли, как золотая монета на солнце

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Карие глаза — самые универсальные, но при этом самые недооценённые, когда дело касается макияжа. Почему? Потому что большинство ограничивается коричневым и чёрным. Да, это классика. Да, это безопасно. Но если хочется не просто подчеркнуть взгляд, а сделать его по-настоящему гипнотичным — нужны цвета, которые работают на контрасте и свете.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Голубой — неон против карамели

Холодные оттенки синего буквально подсвечивают тёплые переливы радужки. Ярко-голубая подводка вдоль линии роста ресниц или акцент во внутреннем уголке глаз — и взгляд становится магнитом.

Синие и лазурные тона создают контраст, который работает по законам цветового круга: теплота карих глаз делает холодные оттенки ещё ярче, а те, в свою очередь, усиливают глубину взгляда. Особенно хорошо смотрится насыщенный синий (электрик), если вы не боитесь внимания.

Нюд — подсветка изнутри

Если вы не фанат яркости, но хотите открыть взгляд — выбирайте телесную подводку. Светлый карандаш на нижней слизистой зрительно увеличивает глаза и делает их более сияющими.

Нюдовые оттенки особенно хорошо сочетаются с блеском радужки. Они не спорят с её цветом, а как будто "вытягивают" естественное свечение изнутри. Такой приём идеален для повседневного макияжа и визуального лифтинга взгляда.

Главное — не бояться пробовать

Карие глаза — как холст, на котором работают и пастель, и неон. Отход от "дежурных" чёрных и коричневых может не только обновить макияж, но и по-новому раскрыть черты лица. Иногда всё, что нужно — одна новая подводка, чтобы посмотреть на себя другими глазами.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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