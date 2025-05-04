Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массовая драка после круиза Carnival: 24 пассажира попали в чёрный список — что произошло?
Научный шок: этот фрукт снижает усвоение полезных веществ почти на 84%
Как экономить на бензине? 5 простых привычек, которые помогут вашему кошельку
Врачи забили тревогу: один популярный продукт удваивает риск смерти
Россиян снова боятся: как норвежцы мешают возвращению лыжников
Морковь не такая простушка, как кажется: капризов у неё не меньше, чем у клубники
Когда вы уезжаете, кошка не скучает: она наводит порядок — по-своему
13,6 миллиардов лет пути: учёные нашли нечто древнее у Земли
Жалюзи сверкают как новые: какой секретный раствор помогает отмыть их за час

Они росли 5 лет — и ушли за 5 минут: ошибки, которые убивают длину

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Этот год — торжество длинных волос. Гладкие, волнистые, в косах или свободные — волосы ниже талии вновь в центре внимания. Они заполнили подиумы, соцсети и рекламные кампании. Никаких резких линий каре — теперь правят естественность, романтичность и ощущение свободы.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка блондинка

Но за этим визуальным великолепием стоит одно важное правило: длинные волосы требуют не трендов, а ухода. Чем длиннее локоны, тем больше испытаний они прошли — от фена до солнца. Поэтому сохранить их блеск и силу — настоящее искусство.

Уход начинается с кожи головы

Крепкие волосы не вырастут на слабой "почве". Раз в неделю используйте скраб или шампунь с салициловой кислотой, чтобы убрать накопившиеся остатки средств и улучшить доступ кислорода к фолликулам. Это как детокс — только для корней.

Питание по всей длине

Длинные волосы — это буквально старые волосы. Их кончики пережили всё: краски, укладки, солнце. Поддержите их масками с кератином, пантенолом, аргановым или касторовым маслом. Укутайте полотенцем — тёплая среда усилит эффект.

Грамотное расчесывание

Да, даже расчёска может всё испортить. Начинайте распутывать волосы снизу вверх, используйте щётки с натуральной щетиной или специальные расчески. Никогда не тяните мокрые пряди — это прямой путь к ломкости.

Залог здоровых длинных волос — не только в шампуне или модной укладке. Это постоянное внимание к деталям. Но результат того стоит: сильные, густые, сияющие волосы до талии — это больше, чем тренд. Это ваш стиль.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Авто
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь Аудио 
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Последние материалы
После 50 лет и без диет: как похудеть, когда метаболизм замедлился
Бензин, безопасность и привычка: как Америка влюбилась в огромные автомобили
Жажда не пройдёт: неожиданный лидер среди напитков
80 тысяч рублей для пенсионеров: кто получит выплату уже завтра?
В поисках тишины: удивительная страна, которая сочетает в себе Грецию, Турцию и Италию
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Кляр и баклажаны: тройной удар по скучной закуске, после которого ты забудешь про чипсы
Пушистая знает себе цену: 7 вещей, которые кошка хочет от квартиры
Секатор, навоз и немного терпения: весенний ритуал, без которого ягоды малины не будут как с картинки
Как постирать зимнюю куртку в машинке — откроете секрет без лишних затрат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.