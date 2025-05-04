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После 50 лет и без диет: как похудеть, когда метаболизм замедлился

2:54
Моя семья » Красота и стиль

Чем старше мы становимся, тем упрямее ведут себя килограммы. Особенно это чувствуется после 50, когда тело, казалось бы, перестаёт слушаться — ешь, как раньше, а вес растёт. Но хорошая новость в том, что сбросить вес реально. Не диетами, не голодовками, а всего двумя простыми шагами.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Почему с возрастом похудеть сложнее

Обмен веществ становится медленнее. Организм требует меньше энергии, а есть хочется по привычке. В молодости можно было съесть торт и не заметить последствий, теперь — вес реагирует даже на лишний банан.

Вдобавок с возрастом снижается уровень активности: меньше движений, меньше тренировок, меньше сил. Мышцы постепенно уходят, и тело переключается в режим экономии — сжигает всё меньше калорий. Особенно сложно приходится женщинам: гормональные изменения после 50 лет способствуют накоплению жира, особенно на животе и груди.

Как разорвать круг

Забудьте о диетах. Они замедляют обмен веществ ещё больше. Настоящий секрет — в другом: белок + силовые тренировки. Просто, логично и работает.

Белок — топливо для сильного тела

С возрастом белок нужен как никогда. Именно он помогает сохранить и нарастить мышечную массу, а значит — поддерживать активный метаболизм. Чем больше у вас мышц, тем больше калорий сжигается даже в покое.

Сколько белка нужно? Примерно 1,2-1,5 грамма на килограмм массы тела в день. Где его взять:

  • Куриная грудка, индейка.
  • Рыба.
  • Яйца.
  • Творог.
  • Бобовые.

А ещё белок дольше насыщает — меньше желания перекусывать и переедать. Удобно вести учёт в приложениях вроде калорийных таблиц, где можно отслеживать не только калории, но и баланс белков, жиров и углеводов.

Силовые тренировки — главное оружие

Чтобы мышцы не исчезали, а тело оставалось крепким, двигайтесь. И не просто гуляйте — добавьте упражнения на силу. Это может быть:

  • Приседания, выпады, отжимания.
  • Тренировки с эспандером или собственным весом.
  • Простые домашние комплексы без оборудования.

Поначалу хватит даже 15 минут через день. Главное — регулярность. А если добавить немного кардио (например, быструю ходьбу), тело скажет спасибо ещё громче.

Главное — не ждать мгновенного чуда

Медленный метаболизм — не приговор. Просто организму после 50 нужно немного больше внимания. Сочетайте белок и силу, двигайтесь, и вы увидите, как тело начинает возвращать лёгкость и энергию.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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