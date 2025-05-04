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Шея требует внимания: 5 шагов к зоне декольте, достойной обложки журнала

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Мы годами заботимся о лице, но часто забываем про шею. А она — не прощает невнимательности. Эта зона нежная, тонкая, с минимумом сальных желез, поэтому стареет быстрее и выдаёт возраст безжалостно. Рассказываем, как с помощью простых, но регулярных шагов сохранить шею гладкой, упругой и молодой.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Пей и увлажняй — двойной удар по сухости

Первое правило: увлажнение не только снаружи, но и изнутри. Выпивайте 1,5-2 литра воды в день — это простая привычка, которая буквально выталкивает морщины.

Наружно используйте кремы с гиалуроновой кислотой, алоэ, керамидами. Подойдут даже средства, предназначенные для лица — кожа шеи оценит заботу.

SPF — броня от солнца для шеи

Солнце безжалостно: ультрафиолет разрушает коллаген и ускоряет образование морщин. И шея — одна из первых под ударом.

  • Решение: каждый день наносите SPF 30+ не только на лицо, но и на шею. И не забудьте про зону декольте! Наносите за 20 минут до выхода из дома, иначе крем просто не успеет подействовать.

Коллаген, ретинол и гиалуронка — святая троица

После 35 лет кожа вырабатывает всё меньше коллагена и эластина. Что делать?

  • Ищите кремы с ретинолом, коллагеном, гиалуроновой кислотой.
  • Дополните рацион продуктами с антиоксидантами и витамином С.
  • Не бойтесь использовать "лицевые" средства и на шею — это работает.

Массаж и натуральные масла — домашняя спа-магия

Оливковое, миндальное, масло жожоба или шиповника — всё это отличные помощники в уходе за шеей.

Наносите тёплое масло и мягко массируйте снизу вверх. Это улучшит кровоток, поможет коже стать более упругой и напитанной. А заодно — отличный способ расслабиться вечером.

Маски: магазинные и домашние

Маски — это как воскресный обед для кожи. Не ленитесь, хотя бы раз в неделю наносите маску на шею.

Готовые или самодельные — например, из авокадо, мёда и йогурта. Оставьте на 20 минут, смойте тёплой водой — и наслаждайтесь гладкой, мягкой кожей.

Совет на десерт

Шея — это продолжение вашего лица. Поэтому всё, что вы наносите на лицо (сыворотки, кремы, SPF), автоматически наносите и на шею. И тогда возраст будет угадываться только по паспорту — но точно не по коже.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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