Шея требует внимания: 5 шагов к зоне декольте, достойной обложки журнала

Мы годами заботимся о лице, но часто забываем про шею. А она — не прощает невнимательности. Эта зона нежная, тонкая, с минимумом сальных желез, поэтому стареет быстрее и выдаёт возраст безжалостно. Рассказываем, как с помощью простых, но регулярных шагов сохранить шею гладкой, упругой и молодой.
Первое правило: увлажнение не только снаружи, но и изнутри. Выпивайте 1,5-2 литра воды в день — это простая привычка, которая буквально выталкивает морщины.
Наружно используйте кремы с гиалуроновой кислотой, алоэ, керамидами. Подойдут даже средства, предназначенные для лица — кожа шеи оценит заботу.
Солнце безжалостно: ультрафиолет разрушает коллаген и ускоряет образование морщин. И шея — одна из первых под ударом.
После 35 лет кожа вырабатывает всё меньше коллагена и эластина. Что делать?
Оливковое, миндальное, масло жожоба или шиповника — всё это отличные помощники в уходе за шеей.
Наносите тёплое масло и мягко массируйте снизу вверх. Это улучшит кровоток, поможет коже стать более упругой и напитанной. А заодно — отличный способ расслабиться вечером.
Маски — это как воскресный обед для кожи. Не ленитесь, хотя бы раз в неделю наносите маску на шею.
Готовые или самодельные — например, из авокадо, мёда и йогурта. Оставьте на 20 минут, смойте тёплой водой — и наслаждайтесь гладкой, мягкой кожей.
Шея — это продолжение вашего лица. Поэтому всё, что вы наносите на лицо (сыворотки, кремы, SPF), автоматически наносите и на шею. И тогда возраст будет угадываться только по паспорту — но точно не по коже.
Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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