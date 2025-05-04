Можно ли красить волосы дважды за день — и что случится, если рискнёшь

2:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Плохая краска, неожиданный оттенок, пересушенные пряди — знакомо? Рука так и тянется снова схватиться за тюбик. Но специалисты настаивают: дайте волосам время. Минимум две недели, а в идеале — все четыре.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишнёвые волосы

Почему важно подождать

Поврежденные волосы — словно тонкий лёд. Любая новая химическая атака может "сломать" их окончательно. Особенно если пряди уже пересушены, ломкие, тусклые. После неудачного окрашивания дайте себе паузу — от 15 до 30 дней, а при сильных повреждениях — и до восьми недель.

А если срочно нужно что-то изменить

Есть мягкие способы:

Слишком тёмный цвет: осветляющий шампунь поможет смыть лишнее без агрессивной химии.

осветляющий шампунь поможет смыть лишнее без агрессивной химии. Слишком светло: подождите неделю, возьмите более тёмный оттенок той же марки и оставьте краску на волосах в 2 раза меньше, чем указано в инструкции.

Это снизит риск дополнительного повреждения и даст волосам шанс остаться в живых.

Когда шампунь — ваш лучший помощник

Осветляющий шампунь может убрать до одного тона цвета. Он не спасёт кардинально, но сделает цвет мягче. Главное — не перепользоваться. А если нужно просто затемнить цвет без вреда, рассмотрите хну: она не разрушает структуру волоса, а обволакивает его, придавая тёплый тон и плотность.

Можно ли наносить полуперманентную краску на перманентную

Можно — и даже нужно, если нужно освежить цвет. Полуперманентная краска не "лезет" внутрь волоса, а просто ложится на поверхность, защищая и "запечатывая" повреждённые участки. Главное — выбрать оттенок, близкий к основному, иначе получите сюрприз.

Хочется блеска? Попробуйте блеск-краску

Полуперманентный глосс или блеск может освежить цвет и добавить сияние. Он мягче стандартной краски и может спасти ситуацию, если волосы тусклые и пересушенные. Но всё равно проверьте, как оттенок будет сочетаться с базовым цветом — иначе результат может вас удивить не с той стороны.

Можно ли покрасить волосы дважды за день

Ответ категоричен: нельзя.

Ни через пару часов, ни через вечер. Даже если цвет вас бесит — подождите. Иначе волосы могут буквально начать осыпаться при касании. Сухость, ломкость, выпадение, хрупкие кончики — слишком высокая цена за спешку.

Когда мыть голову после окрашивания

Дайте пигменту закрепиться: не мойте голову минимум 48 часов. Так краска продержится дольше, а волосы успеют восстановить баланс.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.