Можно ли красить волосы дважды за день — и что случится, если рискнёшь

Плохая краска, неожиданный оттенок, пересушенные пряди — знакомо? Рука так и тянется снова схватиться за тюбик. Но специалисты настаивают: дайте волосам время. Минимум две недели, а в идеале — все четыре.
Поврежденные волосы — словно тонкий лёд. Любая новая химическая атака может "сломать" их окончательно. Особенно если пряди уже пересушены, ломкие, тусклые. После неудачного окрашивания дайте себе паузу — от 15 до 30 дней, а при сильных повреждениях — и до восьми недель.
Есть мягкие способы:
Это снизит риск дополнительного повреждения и даст волосам шанс остаться в живых.
Осветляющий шампунь может убрать до одного тона цвета. Он не спасёт кардинально, но сделает цвет мягче. Главное — не перепользоваться. А если нужно просто затемнить цвет без вреда, рассмотрите хну: она не разрушает структуру волоса, а обволакивает его, придавая тёплый тон и плотность.
Можно — и даже нужно, если нужно освежить цвет. Полуперманентная краска не "лезет" внутрь волоса, а просто ложится на поверхность, защищая и "запечатывая" повреждённые участки. Главное — выбрать оттенок, близкий к основному, иначе получите сюрприз.
Полуперманентный глосс или блеск может освежить цвет и добавить сияние. Он мягче стандартной краски и может спасти ситуацию, если волосы тусклые и пересушенные. Но всё равно проверьте, как оттенок будет сочетаться с базовым цветом — иначе результат может вас удивить не с той стороны.
Ни через пару часов, ни через вечер. Даже если цвет вас бесит — подождите. Иначе волосы могут буквально начать осыпаться при касании. Сухость, ломкость, выпадение, хрупкие кончики — слишком высокая цена за спешку.
Дайте пигменту закрепиться: не мойте голову минимум 48 часов. Так краска продержится дольше, а волосы успеют восстановить баланс.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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